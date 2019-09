Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani din Bucuresti a fost retinut dupa ce, sambata seara, a vrut sa plece de la o benzinarie fara sa plateasca, i-a cerut vanzatoarei bani si a incercat sa dea cu masina peste ea in timp ce femeia alerga pentru a cere ajutor.

- Un barbat de 42 de ani din București a fost reținut pentru tentativa de omor calificat, talharie și distrugere, in urma unui incident șocant care a avut loc sambata seara. Polițiștii au fost sesizați sambata, in jurul orei 22.30, ca un barbat a refuzat sa plateasca dupa ce a alimentat la o benzinarie…

- Un echipaj de politie a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri, in centrul Capitalei, dupa ce un sofer neatent a intrat in intersectie si a acrosat vehiculul, anunta DIGI 24.Accidentul a avut loc in zona Universitate, din Capitala, la intersectia dintre bulevardul Magheru si Strada…

- Sambata in jurul orei 10.00, in timp ce patrula pe DJ 209G din comuna Ulma, un echipaj din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a observat un autoturism al carui conducator auto, la vederea echipajului de poliție, a franat brusc, a efectuat manevra de intoarcere și a demarat in tromba pe direcția…

- Scene terifiante in Capitala! O tanara a fost trasa de par si urcata intr-o masina de un individ, in spatele unui hotel din Piata Universitatii. Totul s-a intamplat sub privirile mai multor persoane, dar nimeni nu a intervenit. O tanara a fotografiat masina si barbatul a injurat-o si s-a repezit spre…

- Șoferii care merg pe Autostrada Soarelui catre București sunt avertizați sa fie atenți in zona Valu lui Traian din judetul Constanta, deoarece o mașina a luat foc și arde cu fum dens, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic al Politiei Romane sfatuieste șoferii care se deplaseaza pe Autostrada…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, in cursul zilei de joi, un barbat pe numele caruia a fost emis un mandat de arestare peventiva.”La data de 25 iulie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 49 de ani, din municipiul Gherla, pe numele…

- Un barbat din Capitala a fost retinut, pentru 24 de ore, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, sub acuzatia de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, incepand cu luna aprilie 2018, inculpatul M.M.A a comercializat droguri de mare risc, in special…