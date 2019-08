Stiri pe aceeasi tema

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,6% in perioada martie - mai 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Este cel mai rapid ritm de crestere a salariilor din 2008 pana in prezent. Incluzand bonusurile, salariile au crescut cu 3,4% in perioada martie - mai 2019,…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada martie - mai 2019, in timp ce rata somajului s-a mentinut la cel mai redus nivel din 1975, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmit BBC si Reuters. Castigurile totale, excluzand bonusurile,…

- Banca Angliei (BoE) a mentinut joi dobanda de politica monetara la 0,75%, pe fondul sporirii incertitudinilor privind Brexitul in randul mediului de afaceri, anunța BBC. Decizia era aşteptată de pieţele financiare, după ce în august 2018 Banca Angliei a majorat rata dobânzii…

- Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 3,4% in perioada februarie - aprilie 2019, de la 3,3%, depasind toate estimarile. Numai in aprilie cresterea salariilor a fost de 3,8%, cel mai rapid ritm, incepand din mai 2008, inregistrat intr-o singura luna.Incluzand…

- Un declin "dramatic" al productiei auto si reducerea stocurilor au dus la scaderea activitatii economiei britanice in aprilie, iar incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,4% în aprilie,…

- Un declin "dramatic" al productiei auto si reducerea stocurilor au dus la scaderea activitatii economiei britanice in aprilie, iar incertitudinile privind Brexitul au dus la reducerea cheltuielilor si a investitiilor, transmite BBC. PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,4% în aprilie,…

- Presedintele american Donald Trump a recomandat Marii Britanii sa paraseasca Uniunea Europeana fara acord daca nu obtine satisfactie la cererile sale si sa nu plateasca factura pentru separare, intr-un interviu in Sunday Times, citat de AFP. "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa faca totul pentru o relatie buna de parteneriat cu Regatul Unit, pentru o iesire ordonata"…