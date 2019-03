(Galerie Foto) Ziua Mondială cu Sindrom Down, marcată la Craiova

Zeci de persoane s-au adunat joi pe esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova pentru a participa la evenimentul „Leave no one behind/ Nu lăsa pe nimeni în urmă!“, dedicat Zilei Mondiale cu Sindrom Down, sub deviza „Cetăţean ca tine!“, ... [citeste mai departe]