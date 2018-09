Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului britanic Theresa May a fost "umilita" de liderii europeni, care i-au cerut sa-si refaca propunerea cu privire la Brexit, la summitul informal al Uniunii Europene de la Salzburg, scrie vineri presa...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a precizat ca Uniunea Europeana ar trebui sa reziste apelurilor la compromis cu privire la Brexit ale prim-ministrului britanic Theresa May, relateaza The Guardian.

- Liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene se intalnesc miercuri la Salzburg, in Austria, la un dineu de lucru in timpul caruia vor incerca sa aplaneze tensiunile legate de problema migratiei, inainte de a face o trecere in revista a progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind…

- Premierul britanic Theresa May considera summitul informal de saptamana viitoare al Uniunii Europene "o escala" in negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european sa discute pentru prima data propunerile ei in vederea retragerii Marii Britanii din UE, informeaza…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters.

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…