- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…

- Chemata in fata Camerei Comunelor pentru a prezenta un ''plan B'' dupa ce deputatii i-au respins acordul convenit cu Bruxelles-ul, Theresa May a spus ca nu poate exclude un ''no-deal'', adica posibilitatea ca la 29 martie Regatul Unit sa iasa din UE fara niciun acord si a apreciat drept putin probabil…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Curtea Europeana de Justiție a decis, luni, ca Marea Britanie poate renunța la ieșirea din UE fara permisiunea celorlalte 27 de state ale blocului comunitar. Curtea Suprema a Scotiei a anuntat, la inceputul lunii octombrie, ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru o hotarare preliminara…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare aranjata dupa alta", a notat Johnson pe contul sau de Twitter. "Un acord va fi incheiat si aceasta va insemna capitularea Marii Britanii", a adaugat el."Vom fi prostiti pentru a ramane in uniuni vamale si sub controlul (de reglementare…