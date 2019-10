Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt convins ca toate partile vor cu adevarat sa se ajunga la un acord pana la sfarsitul lunii", data prevazute pentru iesirea din UE, a declarat Leo Varadkar in cadrul unei reuniuni la Dublin. "Exista un drum spre un posibil acord, dar raman numeroase probleme de rezolvat", a adaugat el.…

- Sperantele in ajungerea la un acord intre Londra si Bruxelles au sporit in urma intalnirii intre premierii britanic si irlandez, citeaza Agerpres. In absenta convenirii unui acord pana la 19 octombrie, o lege adoptata in septembrie il obliga sa solicite o amanare de trei luni a Brexitului…

- "UE si Marea Britanie au convenit sa intensifice discutiile in zilele urmatoare", a anuntat Comisia Europeana, dupa ce negociatorul sef pentru Brexit al UE a informat statele membre despre convorbirile cu omologul sau britanic.Saptamana viitoare, liderii UE se vor intalni in cadrul unui…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- Boris Johnson a anunțat ca va cere organizarea de alegeri anticipate in Marea Britanie, la o data anterioara zilei de 31 octombrie, atunci cand Regatul Unit ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana. Deși se vorba de mai multe zile de posibilitatea organizarii de alegeri, anunțul oficial privind demararea…

- "In cadrul a ceea ce s-a negociat, trebuie sa se poata face ceva", a declarat Macron primindu-l pe premierul britanic Boris Johnson, cu doua zile inainte de summitul G7. "La fel ca si cancelarul Merkel, sunt increzator in faptul ca intelepciunea colectiva, vointa noastra de a construi trebuie…

- Irlanda nu se va lasa intimidata in discutiile cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un interviu publicat miercuri de Irish Daily Mirror, citat de Reuters. Un dezacord intre Londra si Dublin privitor la viitorul frontierei irlandeze…