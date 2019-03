BREXIT, LOVITURĂ pentru șoferii români. Termen limită Registrul Auto Roman anunța proprietarii de vehicule cu volan pe partea dreapta ca le pot inscrie in circulație doar pana la sfarșitul lunii. Decizia vine ca urma a preconizatei ieșiri a Marii Britanii din UE. Drept urmare a acestei decizii targurile sunt pline de astfel de mașini care nu mai au cautare, deși sunt ieftine. Pentru a putea fi inmatriculata, de la 1 Aprilie, mașina ar trebui sa aiba volan pe partea stanga. Acest lucru se poate face in service-uri autorizate și costa aproximativ 1.000 de euro. Polițiștii rutieri spun ca mașinile deja inmatriculate pot circula pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera sigheteni au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Craciunesti, un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Masina era condusa de catre o soferita, in varsta de 31 ani, iar in calitate de pasager se mai afla in autoturism si un barbat, in varsta…

- Doi tineri de 22 și 23 de ani, din comuna Vicovu de Jos, au ajuns in coma la spital, in urma unui accident rutier produs din cauza vitezei excesive. Mașina s-a izbit violent de un gard, apoi a fost proiectata intr-un podeț, pe sensul celalalt de mers. Impactul a fost atat de puternic, intrucat autoturismul…

- Doi romani rupti de beti langa o masina intrata in copac, in Germania, au zis unul despre altul ca celalalt era la volan. Pana la urma politistii au descoperit, ajutati de martori, ca cel cu alcoolemie mai mica "doar" doi la mie, a condus maina facuta praf. Sambata, 2 februarie 2019, a avut loc un accident…

- In data se 27.01.ac, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un hunedorean despre faptul ca i-a fost sustras autoturismul parcat in aproprierea blocului in care locuiește (cu cheile in contact!!). Polițiștii au intocmit dosar penal și au demarat activitați investigative in vederea depistarii…

- ''Vom fi pregatiti in cazul unui Brexit dur'', a dat asigurari vineri premierul francez Edouard Philippe in timpul unei deplasari la Calais, nordul Frantei, la o zi dupa declansarea unui plan de pregatire pentru o iesire fara acord a Marii Britanii din UE, informeaza AFP. Insotit de…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, la inceputul ședinței de Guvern, despre Brexit, in contextul in care ieșirea Marii Britanii din UE ar putea fi amanata mai mult decat s-a vehiculat.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…