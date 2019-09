Stiri pe aceeasi tema

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Aceasta majoritate foarte mica - care ar marca insa o schimbare istorica in Irlanda de Nord - se situeaza in marja de eroare a sondajului, tempereaza autorul anchetei, politologul Lord Ashcroft. Potrivit acestui studiu, 45% dintre chestionati se pronunta in favoarea ramanerii in cadrul Regatului…

- ''O solicitare pentru o dezbatere de urgenta privind acordul de retragere din Uniunea Europeana a fost inaintata. Presedintele (Camerei Comunelor) o va examina astazi. Daca o va aproba, in virtutea (procedurii) Standing Order 24 dezbaterea va avea prioritate fata de agenda zilei'', a anuntat Camera…

- Proiectul de lege ii va cere lui Johnson sa solicite UE o amanare a Brexitului daca, pana la 19 octombrie, nu va reusi sa obtina un nou acord cu blocul comunitar sau nu va reusi sa obtina aprobarea Parlamentului pentru iesirea din UE fara acord. 'Scopul legii este sa ne asiguram ca Regatul…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decât restului Europei, indiferent cât pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în remarci publicate sâmbata, transmite Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, in timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabila" pozitia Londrei.

- Uniunea Europeana nu va renegocia Acordul Brexit elaborat cu Marea Britanie, i-a transmis, joi seara, Jean-Claude Juncker, presedintele in functie al Comisiei Europene, lui Boris Johnson, noul premier britanic, in timp ce negociatorul UE, Michel Barnier, a catalogat "inacceptabila" pozitia Londrei,…