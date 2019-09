'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care Boris Johnson sustinea un discurs in Parlament. Inainte de plecarea din partid a lui Phillip Lee, Boris Johnson avea o majoritate de un singur vot in Camera Comunelor.

Intr-o scrisoare catre prim-ministru, Lee a scris ca diviziunile privind Brexitul 'au transformat din pacate acest partid…