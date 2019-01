Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca tara sa va parasi Uniunea Europeana la 29 martie si ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil. ''Politica guvernului este aceea ca parasim…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Comisia Europeana a publicat marti o lista cu masuri ce trebuie luate de urgenta daca devine ''probabil'' scenariul cu absenta unui acord privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza AFP. Textul prezinta ''un numar limitat de actiuni de urgenta ce trebuie aplicate…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…