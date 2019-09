Daca obtine din partea europenilor un nou acord privind Brexitul in cursul summitului organizat la 17 si 18 octombrie, premierul Boris Johnson este pregatit sa demareze un maraton parlamentar pentru ratificarea acestuia in zece zile de catre Camera Comunelor, a informat vineri seara Financial Times (FT), potrivit Reuters. Citand surse din Downing Street 10, jurnalul precizeaza ca echipa lui Boris Johnson a elaborat un plan detaliat sub conducerea lui Nikki da Costa, directoarea sa pentru probleme legislative. "Nikki ne-a spus ca ea are un plan pentru a face adoptat un acord de Brexit fix in zece…