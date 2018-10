Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat vineri, la Viena, ca se concentreaza total pe incheierea cu succes a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana si si-a exprimat speranta ca in luna noiembrie sa se ajunga la un acord intre Londra si blocul comunitar,…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, la Vilnius, ca doreste ca Uniunea Europeana sa aiba o relatie stransa cu Marea Britanie atunci cand aceasta va parasi blocul comunitar european si a adaugat ca europenii ar trebui sa colaboreze indeaproape cu britanicii cu privire la securitate…

- Guvernul german anunța ca se pregatește pentru toate scenariile legate de Brexit, inclusiv pentru unul fara acord, deși cabinetul condus de Angela Merkel a aprobat un proiect de lege privind faza de tranziție in cazul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana anul viitor, relateaza Reuters,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Riscul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara a exista un acord intre Londra si Bruxelles privind relatiile post-Brexit nu poate fi exclus si el ar fi maxim daca cele doua parti nu reusesc sa se inteleaga asupra detaliilor in luna octombrie, a avertizat marti guvernul polonez, potrivit…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franta si Belgia pentru discutii despre Brexit si posibilitatea ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind iesirea tarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.