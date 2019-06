Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta de stanga Cristina Kirchner si candidatul sau la presedintie, Alberto Fernandez, au promis sambata sa reduca saracia, in contextul in care Argentina se confrunta cu o criza economica, relateaza AFP. "Vom intinde mana celor patru milioane si jumatate de saraci", a declarat Alberto Fernandez,…

- Un individ inarmat a fost retinut, luni, in timp ce incerca sa patrunda in Palatul prezidential din capitala Argentinei, Buenos Aires, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de agentia Reuters potrivit mediafax. Oficiali argentinieni au declarat ca individul inarmat a fost…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat ca Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei va avea loc la Rio de Janeiro incepand din 2020, si nu la Sao Paulo, care a gazduit aceasta cursa incepand din 1990, informeaza AFP. "Un nou autodrom va fi construit, lucrarile vor dura intre sase…

- Saracia in Argentina afecta 32 % din populatie la sfarsitul lui 2018, cel mai inalt nivel de la criza economica grava din 2001, potrivit institutului national de statistica, relateaza vineri AFP, informeaza AGERPRES . In total, 8,9 milioane de persoane din 31 de orase principale ale tarii sunt afectate…

- O misiune a Fondului Monetar International a ajuns la un acord cu autoritatile din Argentina privind a treia evaluare a progreselor economice realizate in programul pe trei ani convenit cu FMI, ceea ce va debloca o transa de 10,87 miliarde dolari, transmit Reuters si site-ul telesurenglish.net, informeaza…

- Transa face parte din programul de asistenta financiara in valoare de 56,3 miliarde dolari acordat anul trecut Argentinei, in ideea de a contribui la stabilizarea celei de a doua economii din America Latina, afectata de o depreciere de 50% a monedei nationale in raport cu dolarul, ceea ce a stimulat…

Un subiect de interes maxim este cel al exproprierilor din comuna Luna. Dezbatut la toate nivelele de mai bine de doua luni, cazul este inca departe de rezolvare.