Decretul fusese conceput initial pentru a relaxa restrictiile pentru colectionari, tragatori de tir si vanatori - permitand, de exemplu, sa fi purtate arme incarcate in cluburile de tir -, dar a fost extinsa si cu alte prevederi. Pana acum, nu puteau fi importate arme care existau in modele similare produse pe piata interna. 'Am spart monopolul. Nu se puteau face importuri, iar acum am eliminat asta', a spus Bolsonaro la ceremonia de semnare a decretului, la palatul prezidential.

Dupa semnarea decretului, seful statului, mai multi ministri si reprezentanti ai puternicului lobby al armelor…