Bravo Echipei Naționale U 21! Bravo Mirel Rădoi! Nu sint vreun mare specialist in fotbal, ca toti cei care isi dau cu parerea prin presa ! Dar am vazut ca avem barbati la echipa nationala U21 ! Luptatori ! Meseriasi ! Fara complexe ! Cu mentalitate de invingatori ! Nu mai bagam “autobaza” in poarta, nu ne mai tremura chilotii pina in ultima secunda ! Nu mai stam sa facem calcule pe hirtie! Nu mai trebuie sa speram ca adversarii se vor impiedica ! Intram pe teren si cistigam ! Motivati ! Responsabili ! Pragmatici ! Decit sa visam, ca vreodata vom fi campioni, mai bine ne concentram pe ce avem de facut acum, pe teren ! Bravo Mirel Radoi ! Ai echipa,… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

