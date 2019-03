Stiri pe aceeasi tema

- Gala eliminatorie a show-ului “Bravo, ai stil!” vine cu o serie de provocari pentru aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania. Jurații sunt din ce in ce mai exigenți cu tinerele aflate in competiția stilistica, propunerile saptamanale, din fiecare Gala, le pune in incurcatura pe unele…

- Sambata seara, de la ora 23:00, in Gala eliminatorie a show-ului “Bravo, ai stil!”, doi dintre jurații emisiunii se intrec, la propriu, pe holurile televiziunii Kanal D. Aflați intr-o pauza de filmare, Maurice Munteanu și Raluca Badulescu iși iau inima in dinți și se urca in carucioare de cumparaturi.…

- In aceasta saptamana, la masa juriului Bravo, ai stil!’, show difuzat de miercuri pana sambata, de la ora 23:00, la Kanal D, o noua celebritate se va alatura celor trei jurați, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu și Catalin Botezatu. Vedeta care va avea un cuvant de spus in ceea ce privește vestimentatiile…

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla Ami. Ami, in varsta de 29 de ani, a marturisit ca este nerabdatoare sa le…

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla AMI, indragita cantareața și fosta concurenta din echipa Faimoșilor de la…

- Kanal D aduce tot mai multe schimbari in ceea ce priveste emisiunile difuzate, de aceasta data este vorba de show-ul “Bravo, ai stil!“, prezentat de Ilinca Vandici si jurizat de Raluca Badulescu, Catalin Botezatu si Maurice Munteanu. Emisiunea se muta cu o ora mai devreme in cursul saptamanii. Astfel,…

- Conceptul Galei "Bravo, ai stil!" de maine seara propus de jurați, "Regiuni", va fi pregatit de concurente pana la cel mai mic detaliu, unele momente puse in scena se vor bucura de aplauze la scena deschisa și de punctaj maximum, iar altele ii vor dezamagi total pe cei patru jurați. Nadina deschide…

- Maurice Munteanu, unul dintre jurații de la emisiunea "Bravo, ai stil", a avut parte de o surpriza de proporții in platoul show-ului. Maurice Munteanu și-a aniversat ziua de naștere, ocazie cu care colegii sai de la emisiunea "Bravo, ai stil", de la Kanal D, i-au facut o surpriza. Mama lui Maurice…