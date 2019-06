Braşovenii vor putea vedea, in curând, expoziţia intitulată „Artă și ceremonial la mesele regale” Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov alaturi de partenerul Muzeul Național Peleș organizeaza in perioada 18 iulie-7 septembrie 2019, evenimentul expozițional major intitulat „Arta și ceremonial la mesele regale”. Care era ceremonialul Curții la mesele regale, ce fel de ținuta se impunea, cine erau invitații, ce obiceiuri culinare existau, care erau serviciile de masa și tacamurile folosite… toate sunt intrebari frecvente ale vizitatorilor. Expoziția temporara intitulata „Arta și ceremonial la mesele regale” iși propune sa aduca in prim plan acest subiect, urmarind detalii din viața cotidiana de la… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

