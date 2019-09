Stiri pe aceeasi tema

- S-a hotarat: La Brașov, elevii vor avea abonament tot timpul anului. Nu va mai fi insa gratuit. Parinții vor plati 15 lei pe luna. Vor fi și rute noi de autobuz speciale pentru elevi! Consilierii locali din comisiile de specialitate si primarul Brasovului au analizat mai multe variante de…

- Trecerile de pietoni de la intersectia strazilor Iuliu Maniu si Castanilor vor fi deviate Compania Apa Brasov a anuntat ca, in perioada 16 – 18 septembrie 2019, se vor realiza lucrarile de montare a conducte de apa pe sub Canalul Timis, in zona intersectiei strazilor Iuliu Maniu si Castanilor.…

- Brașovenii carora le plac cartile si activitatile legate de aceste comori scrise, se pot inscrie pentru a deveni voluntari pentru un eveniment cultural ce se va desfașura in curand. Bioiblioteca Judeteana „George Baritiu” cauta voluntari pentru „Nocturna Bibliotecilor”, eveniment ce se…

- Primaria Brasov a anuntat ca duminica, 1 septembrie 2019, cand la Brasov se va desfasura ultramaratorul de 50 km, traficul va fi blocat complet pe tot traseul competitiei, pe intreaga durata a acesteia, fara posibilitate de traversare. Brasovenii sunt asteptati sa ii incurajeze pe sportivii…

- In acest weekend, la ITC Brasov e deschis „Expotricotex - Targ de Imbracaminte si Incaltaminte”. Programul incepe in fiecare zi la ora 12.00, fiind anuntata prezenta a zeci de comercianti la standuri. Brașovenii sunt așteptați la International Trade & Logistic Center ITC ,cu oferte atractive…

- Brasovenii care isi ingroapa rudele la Cimitirul Municipal Brasov vor scapa de stresul cautarii unei sali in care sa se serveasca masa dupa inhumarea decedatului. Asta pentru ca Primaria Brasov are in plan ca construiasca in incinta cimitirului o sala de evenimente. Deocamdata, proiectul…

- Arderea miristilor este permisa doar in cazuri exceptionale si cu „permis de foc” de la Primarie. Brasovenii care nu respecta legislatia in domeniu risca amenzi de minim 3.000 de lei! Avand in vedere ca, vara, unii agricultori au obiceiul sa dea foc miristilor, Serviciul Voluntar pentru…

- Construirea noii stații de epurare si a magistralei de canalizare din Borșa a intrat in linie dreapta.foto Construirea noii stații de epurare si a magistralei de canalizare din Borșa a a demarat in 20 mai 2019, cand a avut loc predarea amplasamentului catre antreprenorul general SC Dar Construct…