- In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112 facut de turiști la ora 14.40, prin care a fost semnalata prezența a doi urși pe partia Subteleferic din Predeal, jandarmii și salvamontiștii au fost nevoiți sa intervina pentru limitarea accesului turiștilor in acea zona. „Turiștii prezenți…

- Zece jandarmi din cadrul Echipei Nationale Montane, din Sinaia, Hunedoara si Brasov, condusi de lt.col. Simon Balbae, au escaladat marți varful Omu pentru a marca primul moment dintr-o serie de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Jandarmii au purtat cu ei Drapelul National pe…

- Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean, un urs a fost vazut luni, in apropierea unei pensiuni din stațiunea Predeal. Animalul salbatic nu a atacat pe nimeni, dar s-a apropiat ingrijorator de mult de o pensiune din localitate. Jandarmii au intervenit pentru a indeparta ursul, care a fost alungat…

- Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura la acest sfarsit de saptamana mai multe jocuri sportive si concursuri in cadrul evenimentelor Ski Test Day si Winter Tour. ''Vor fi multe concursuri, jocurii sportive, de la sarituri cu placa, la schiat peste obstascole, turul partiei…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Traficul rutier pe DN1 între Predeal si Brasov a fost reluat joi dimineata, în jurul orei 8,00, pe sensul de coborâre spre Brasov, informeaza biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "În zona sunt echipaje ale politiei rutiere pentru fluidizarea circulatiei…

- Jandarmii montani de la Postul Montan Șugag au intervenit, sambata, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in șanț,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, cetațean strain, a fost prins cu droguri in buzunar la intrare in Judecatoria Brașov. Jandarmii aflați la punctul de control-acces in sediul instanței, și-au dat seama ca barbatul nu este intr-o stare buna, astfel ca i-au facut control corporal, iar intr-un buzunar…

- Un batran in varsta de 78 de ani a fost salvat, in noaptea de marti spre miercuri, de catre jandarmii montani, dupa ce a cazut intr-o prapastie, intre Zarnești și Manastirea Colții Chiliilor, din județul Brașov. Acțiunea a fost ingreunata de faptul ca s-a desfașurat noaptea, intr-o zona extrem de periculoasa.…

- Azi, 09 ianuarie a. c. in jurul orei 14.30, Jandarmeria Alba a fost informata printr-un apel la 112 despre faptul ca pe partia A1 a Domeniului Schiabil Sureanu, un minor, B. T., in varsta de 13 ani, s-a ratacit in padurea din imediata apropiere a partiei din cauza vizibilitatii reduse, produsa de ceata…

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Jandarmii montani au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 17.30, cu privire la faptul ca cinci persoane s-au ratacit in apropiere de „Peștera de lapte”, in masivul Postavaru. O echipa din cadrul Postului de Jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Poiana Brașov a plecat in cautarea lor.…

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Mai multi turisti au sunat la serviciul 112, miercuri seara, dupa ce au vazut un urs in zona partiei de schi Drumul Rosu, jandarmii montani intervenind pentru a alunga animalul. Potrivit purtatoruluide cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Brasov, Cirpian Aldea, primul apel a fost primit in…

- Doua persoane au sunat la numarul unic 112 pentru a anunta ca au vazut un urs in apropierea Cabanei Postavarul, dar si pe Partia Drumul Rosu. Au fost trimis in zona un echipaj de doi jandarmi montani, pentru a evita ranirea vreunei persoane, avand in vedere faptul ca, pe partie, inca sunt turisti, a…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de…

- Mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș le-au oferit și anul acesta cadouri copiilor din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare. Jandarmii, insoțiți de preotul unitații, au vizitat Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare, cu scopul de a aduce zambete…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Jandarmii montani din Borșa, alaturi de membrii Salvamont Borșa, au intervenit, in data de 2 decembrie a.c., pentru salvarea unui barbat. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș, acesta se afla pe traseul Complex Turistic Borșa-Cascada Cailor.…

- Turiștii, soț și soție din Galați intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Piatra Arsa. La un moment dat nu au mai putut continua deplasarea cu autoturismul, din cauza viscolului puternic și a zapezii depuse pe drumul principal. Jandarmii montani au intervenit și i-au condus pe turiști, nevatamați…

- O ursoaica și doi pui ai ei au intrat miercuri dimineața, in jurul orei șase, in curtea unui satean de pe str. Roia de Jos din localitatea Fundata, de unde au sustras un miel pe care l-au mancat in curtea acestuia, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Brașov,…

- Ursul care da tarcoale cabanei Postavarul de mai bine de doua saptamani a incercat luni dimineața, in jurul orei 04,00, sa intre din nou in adapostul montan, dar a fost alungat de cabanier și de jandarmul care se afla in permanența acolo, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi…

- O ursoaica cu trei pui au aparut marți dimineața in zona unui supermarket de pe Calea București, din Brașov. Animalale au fasit vazute in jurul orei 7:00, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ), Ciprian Aldea. Dupa apelul la 112, la fața locului a fost trimis un…

- O ursoaica cu trei pui a fost vazuta marti dimineata, in jurul orei 7,00, in zona unui supermarket de pe Calea Bucuresti din municipiul resedinta, o artera foarte circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), Ciprian…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmi montani au intervenit luni seara in cartierul Cezar Petrescu din orasul Busteni pentru alungarea unei ursoaice cu doi pui care a iesit din padure si a ajuns in zona locuita. Cateva minute mai tarziu,…

- Ursul care a incercat sa intre sambata noaptea in cabana Postavarul, deteriorand ușa de la intrare, a revenit din nou luni seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Brașov, Ciprian Aldea. "Subofițerul din cadrul Postului de Jandarmi Montani…

- Un accident a avut loc vineri dupa amaza pe DN1, la ieșierea din Predeal. Un autoturism a fost lovit din spate de un camion. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un pieton, care a fost lovit, i se acorda ingrijiri medicale.…

- Trei persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma unui accident care a avut loc joi, pe DN1, la iesirea din Predeal spre Azuga, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Patru tineri din Filiasi, Dolj, au cerut in aceasta dimineata ajutorul jandarmilor montani, dupa ce au ramas blocati cu masina in Ranca. Autovehiculul a derapat din cauza zapezii si a ajuns intr-un sant. Tinerii domiciliați in localitatea Filiași, județul Dolj, au menționat ca se aflau cu autoturismul…