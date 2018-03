Stiri pe aceeasi tema

- Perchezitiile domiciliare au fost efectuate in municipiile Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv si ucidere din culpa. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca suspectul…

- Pompierii militari intervin, joi, pentru scoaterea apei din 10 gospodarii, doua aflate in cartierul Stupini din municipiul resedinta si opt din localitatea Podu Olt, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. De asemenea, echipe…

- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata între localitatile Sercaia si Mândra, acestea ramânând izolate în timp ce se aflau cu

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare, scrie digi24.ro.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- O casa si mai multe anexe gospodaresti au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti, intreventia fiind incheiata marti-seara, 13 martie 2018.

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Peste 3.000 de pompieri se afla in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitaților afectate de scurgerile masive de pe versanti, torenti, paraie si de cresterile rapide de debite cu depasiri ale cotelor de pericol. Nivelul de alerta a fost ridicat, iar personalul…

- Pompierii teleormaneni intervin marti, 13 martie, in satele Laceni si Orbeasca de Sus, din comuna Orbeasca, afectate de inundatii. Pe DJ 504 se circula cu dificultate. 16 locuinte si 203 de gospodarii au fost afectate.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari de inundații. Cinci județe se vor afla sub atenționare cod portocaliu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis noi avertizari care vizeaza bazinele hidrografice ale raurilor Viseu, Iza, Tur, Lapus,…

- 10.27 Din pacate, pompierii au gasit intre resturile din sura cadavrul carbonizat al unui batran de aproximativ 70 de ani. 9.25 Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou (Halchiu). Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism in municipiul Constanta, zona Podului de Butelii. ...

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Un grav accident, intre doua autoturisme, a avut loc joi seara, intre localitatile Codlea si Vulcan. In urma accidentului, o femeie de aproximativ 30 de ani, aflata la volanul primei masini, a decedat si trei barbati, care se aflau in a doua masina, au suferit traumatisme faciale si ale membrelor…

- Judetele Teleorman si Giurgiu sunt afectate de inundatii Foto: Arhiva. Potrivit autoritatilor, 19 localitati din sase judete: Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Vâlcea au fost afectate de inundatii dupa topirea cantitatilor mari de zapada cazute saptamâna trecuta, în urma…

- 13 judete din vestul si nord-vestul Romaniei se afla sub Cod Galben de inundatii provocate de topirea rapida a zapezii si de ploile abundente.Cea mai grava situatie s-a inregistrat in Teleorman. Acolo, pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodarii.

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- 10.43 Pompierii au revenit si au precizat ca explozia nu a fost urmata de incendiu. La fasa locului intervin trei autospeciale dotate cu apa si spuma,autoscara si doua echipaje SMURD. 10.25 Pompierii militari intervin la aceasta ora pe strada Zizinului, unde a avut loc o explozie, urmata de un incendiu,…

- Un microbuz a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o autogara din municipiul Targoviste, incendiul fiind stins de pompieri, fara a se inregistra victime, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Pompierii de la Detasamentul Targoviste…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale comunelor Frumosu si Vatra Moldovitei, au intervenit luni cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Deia, din comuna ...

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare, au declarat surse judiciare pentru AGEPRES. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. …

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov intervine la aceasta ora pentru acordarea primului ajutor in cazul a doua persoane intoxicate cu gaz, pe Bulverdul Stefan cel Mare. La fata locului sunt un echipaj SMURD, unul de la Ambulanta si o autospeciala pentru stins incendii, dotata cu apa…

- Elevii Colegiului de Științe ale Naturii „Emil Racovița” din Brașov stau, vineri, acasa. Decizia a fost luata dupa ce specialiștii de la Distrigaz au sigilat contorul de alimentare cu gaz metan al instituției, dupa ce joi, una dintre laborante a simtit un miros suspect si a anutat distribuitorul de…

- Cursuri suspendate in București și in alte noua județe, vineri, din cauza vremii. In alte patru judete, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit anunțului facut joi de Ministerului Educatiei Nationale. Conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar…

- Pompierii militari intervin, la acasta ora, la un incendiu izbucnit la o hala, in comuna Teliu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, are acoperișul pe o suprafața de 500 de metri patrați. The post Incendiu la o hala in Teliu…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- 17.40 „In jurul orei 16.55, un barbat care a condus un autoturism pe DN 1, dinspre Fagaras spre Brasov, la km 196, intr-o curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. In urma impactului a rezultat decesul conducatorului auto…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Pompierii au intervenit in numar mare si au facut eforturi considerabile pentru a limita efectele unui incendiu izbucnit la Medgidia, vineri dimineata. Focul a cuprins initial o locuinta, dar apoi s-a extins rapid, din cauza vantului, flacarile ajungand sa cuprinda nu mai putin de 10 constructii aflate…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Consulul german de la Sibiu, Hans E. Tischler, a efectuat o vizita la Brașov, la invitația consilierului local FDGR – Cristian Macedonschi. Prima intalnire a fost cu profesorii secției germane a școlii 12 – Peter Maffay urmata de inaugurarea noii hale de producție a companiei Premium Aerotec din Ghimbav…

- Alro Slatina, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a oferit o sponsorizare de 100.000 lei Colegiului National Ion Maiorescu din Giurgiu pentru dotarea cu laptopuri, videoproiectoare, imprimante si alte aparate multimedia a laboratoarelor…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00.Potrivit meteorologilor,…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si ASR Principele Radu viziteaza municipiul Iasi. Va fi prima vizita regala in judetele tarii din Anul Centenar 2018. Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 Ianuarie, cuplul regal va lua parte la sarbatoarea publica din Piata Unirii. Alaturi…

- Joi de dimineata, pompierii tar-govisteni au fost alertati sa intervina la un incendiu izbucnit la un autoturism, care ulterior s-a extins la alte doua masini intr-o parcare de pe Calea Ploiesti din municipiul Targoviste. Pompierii au intervenit imediat cu doua autospeciale. Din informatiile pe care…

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard de pe strada Mare din localitate, potrivit ISU Brasov, conform Agerpres."Probleme…

- Pompierii militari sunt in alerta dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina a intrat intr-un gard pe strada Mare din Zarnesti. La fata locului intervin o autospeciala si un echipaj SMURD, in caz de nevoie. Nu sunt victime. „Din cauza ca sunt scurgeri de benzina la capul tractor, precum si…

- Pompierii SMURD Slatina au intervenit la un accident rutier, pe DJ 546 A, in localitatea Șerbanești. In accident a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau doi tineri. Paramedicii au acordat ingrijiri medicale ambelor victime, șoferul autoturismului, in ...

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Dosarul in care parlamentarul social-democrat Mihai Valentin Popa -totodata lider al PSD Fagaras si secretar executiv al Organizatiei PSD Brasov -este acuzat de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite…