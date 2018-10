Brânza protejează dinții de acizi Toți dorim sa avem dinți frumoși și sanatoși și, evident, fara nici un fel de pata. Dinții patați nu sunt tocmai aspectuoși. Mai mult, petele pot masca anumite probleme dentare mai greu de rezolvat atunci cand se agraveaza. Din fericire, ne putem proteja dintii de alimentele care ii pateaza. Iata care sunt acestea. Atenție la sucul de roșii și bauturile carbogazoase Printre alimentele și bauturile care ne coloreaza dinții se numara cafeaua, ceaiul, vinul, afinele, coacazele, sfecla roșie, citricele, sucul de roșii sau bauturile carbogazoase. Tocmai de aceea, este important sa aveți o cat mai buna… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

