Branson a declarat pentrru CNN: „El nu intelege ce se intampla in Venezuela. Este unul dintre putinii muzicieni din lume care nu stiu despre ce vorbesc”.

Fostul membru al trupei Pink Floyd a criticat evenimentul in urma cu doua zile: „Nu are nicio legatura cu democratia. Nu exista dictatura in Venezuela”.

Potrivit lui Branson, banii stransi din donatii vor fi folositi pentru a convinge cadrele medicale sa nu paraseasca Venezuela. El a mai spus ca ca va vorbi cu presedintii sud-americani care vor asista la Cucuta pentru „a oferi mari sume in sprijinul tarii”, a mai citat CNN.