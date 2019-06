Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan, potrivit Agerpres. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- Polițiștii incearca sa dea de urma unui șofer care, in cursul nopții trecute, a accidentat mortal un biciclist. Evenimentul a avut loc... The post Barbat omorat de mașina! Polițiștii il cauta pe autorul accidentului. UPDATE: Victima a fost identificata appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati ca pe o strada din municipiul Galati a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 25 ani, din Galati, aflat la volanul autoturismului a circulat pe…

- In noaptea de 2/3 mai a.c., a fost furat de pe raza Mun. Ploiesti un auto inmatriculat in Olanda. Ulterior, in seara zilei de 03 mai, acest auto a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, in zona Bariera Bucuresti, lovind 3 auto parcate. Soferul a abandonat masina la locul…

- Doar in cazul unui accident de circulatie soldat cu pagube materiale soferul implicat are la dispozitie 24 de ore sa se prezinte la politie. Daca in urma accidentului a rezultat ranirea vreunei persoane,conducatorul auto este obligat sa anunte imediat politia, sa nu modifice sau sa stearga urmele si…

- În noaptea de duminica spre luni, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier. Polițiștii presupun, din primele informații. ca șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed. Din aceasta cauza a pierdut controlul asupra volanului și…

- In urma cu puțin timp, patronul televiziunii ATLAS, „baronul cabului” din Vrancea, Ion Martiș, in varsta de 79 de ani, a lovit cu jeepul o fata de 15 ani și a fugit de la locul faptei, potrivit realitatea.ro.Acesta a fost depistat ulterior de polițiști care, cel mai probabil, ii vor intocmi…