Amber Rudd, ministrul Muncii și al pensiilor, din guvernul lui Boris Johnson, a demisionat, sambata, spunand ca executivul nu face suficient pentru a ajunge la un acord pentru Brexit. Fostul ministru a declarat pentru BBC News ca nu au avut loc "negocieri formale" cu UE, ci doar "discuții" și a adaugat ca in 90% din timp guvernul nu a facut decat sa se pregateasca pentru un hard Brexit, fara acord. Rudd, care a fost și ministru de Interne in guvernul Theresei May, a spus ca nu stie daca demisia ei va fi urmata si de altele. Ea a precizat ca nu va parasi viata politica si ca nu va iesi din Partidul…