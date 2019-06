Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei emisiuni de la Antena 3, senatorul Daniel Zamfir a intrat intr-o seride de contre cu liderul de sindicat Vasile Marica pe tema Institutului Național de Statistica, a datelor prezentate și a audierii președintelui Institutului la Senat privind datele

- ”Eu, astazi, la 10:00, am fost, impreuna cu tinerii, care sunt viitori lideri in energie ai acestei țari, tineri absolvenție de facultate care au facut o asociație ”Energia ta schimba lumea”. Am lansat prosumerul, adica dvs. acasa puteți sa va puneți panouri fotovoltaice, sa va asigurați energia…

- "Haideti sa ne intalnim! Acestea sunt propunerile pentru o reforma a relatiei romanilor din diaspora cu statul roman. Toate propunerile sunt perfectibile. Sa readucem decenta in relatia statului cu romanii din diaspora, cu cei care muncesc si traiesc in strainatate", a spus senatorul USR, intr-o…

- Majoritatea marfurilor alimentare si nealimentare, dar si a serviciilor s-a scumpit aprilie fata de luna martie a acestui an, cele mai importante "salturi" ale preturilor fiind inregistrate in cazul cartofilor (+4,75%), energiei termice (+2,06%) si, respectiv, al serviciilor postale (+5,57%), reiese…

- Catalina Porumbel a moderat o dezbatere electorala la Antena 3 si spiritele s-au incins atat de tare incat realizatoarea a facut o gafa de zile mari. Catalina Porumbel i-a avut invitati in platoul postului Antena 3 pe senatorii Liviu Pop (PSD) si Radu Mihail (USR). Dupa o declaratie a lui Pop, Mihail…

- Scumpirile au ajuns luna trecuta la cel mai mare nivel din ultimele 6 luni. Preturile s-au majorat in medie cu 4,2%, potrivit Institutului National de Statistica, iar cele mai mari cresteri au fost la mancare.

- Romania este țara cu cei mai mulți lucratori in strainatate arata un studiu recent. Aproape 20% dintre cei care muncesc, au fost tentați de traiul in alte țari, deși salariile au crescut și la noi, chiar și cu 30-40%, in sanatate sau construcții, potrivit Institutului National de Statistica. Iar fenomenul…

- Deficitul comercial al Romaniei s-a majorat anul trecut cu 16,7%, ajungand la 15,1 miliarde de euro, ceea ce a reprezentat aproape 8% din PIB. Potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica...