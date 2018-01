Stiri pe aceeasi tema

- Steaua a pierdut primul meci amical din cantonamentul din Antalya, scor 1-2, cu formatia ucraineana Olimpik Donetk, antrenorul Nicolae Dica declarandu-se nemultumit la final de prestatia jucatorilor sai.Golul formatiei Steaua a fost inscris de Dennis Man, in timp ce pentru ucraineni a marcat…

- Dinamo joaca astazi, de la ora 15:00, primul amical al iernii, impotriva ciprioților de la Aris Limassol. Partida nu este transmisa la TV și poate fi urmarita in format liveSCORE cu video pe GSP.ro. liveSCORE de la 15:00 // Dinamo - Aris Din lotul lui Aris Limassol fac parte și romanii Andrei Radu,…

- Inceputa in anul 2016, campania pentru upgrade gratuit la Windows 10 a continuat si anul trecut, Microsoft lasand sa se inteleaga ca va opri in cele din urma metoda prin care utilizatorii de Windows 7 sau Winfows 8.1 pot obtine o cheie de licenta originala Windows 10, prin upgrade gratuit de la sistemul…

- CS U Craiova a disputat azi primul amical al iernii. Oltenii au suferit o infrangere surprinzatoare cu SV Meppen, echipa din Liga a 3-a din Germania, scor 2-4. (detalii pe larg, aici) In primul test din Turcia, Mangia l-a utilizat in repriza secunda și pe croatul Dominik Glavina, jucator care se afla…

- In toiul iernii, pe campurile din Moldova au aparut primele urzici. Specialistii spun ca dezvoltarea precoce a plantelor primavaratice se datoreaza temperaturilor blande din ultimile saptamani.

- Culoarea ochilor ar putea fi considerata un indicator al starii de sanatate si este asociata cu rezistenta la durere si riscul de diabet, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Pittsburgh din Statele Unite.

- Un fermier din apropierea Bucurestiului culege capsune din gradina in toiul iernii. Fructele dulci si parfumate s-au copt la inceputul lunii ianuarie, ajutate de vremea anormala. Temperaturile din ultima luna au dat peste cap procesul de maturizare a fructelor si i-au speriat pe agricultori care se…

- Un fermier din apropierea Bucurestiului culege capsuni din gradina in toiul iernii. Fructele dulci si parfumate s-au copt la inceputul lunii ianuarie, ajutate de vremea anormala. Temperaturile din ultima luna au dat peste cap procesul de maturizare a fructelor si i-au speriat pe agricultori care se…

- Dinamo a inaintat o oferta pentru mijlocașul croat Ivan Pesici (25 de ani), legitimat in prezent la Hajduk Split, iar transferul se concretizeaza in cele din urma. Dupa ce discuțiile de blocasera din cauza faptului ca Dinamo a refuzat sa plateasca 30.000 de euro croaților pentru a-l lua pe mijlocaș,…

- Marius Șumudica a vorbit despre Denis Alibec și Constantin Budescu și cum a reușit sa faca din cei doi jucatori de superclasa. Antrenorul de la Kayserispor i-a avut pe cei doi la Astra și a reușit sa caștige titlul in Liga 1, in dauna FCSB-ului. "Ii acceptam ceva lui Budescu, dar il obligam sa faca…

- Schimbarea in viata noastra incepe odata cu schimbarea modului in care gandim, pentru ca gandurile noastre sunt, de fapt, semintele intamplarilor de maine. In momentul in care spui ca nu ai timp pentru sport, relaxare sau chiar pentru somn, tu singur ti-ai creat o bariera mentala cu care te vei lupta…

- „La data de 27 decembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din comuna Tibanesti, despre faptul ca vecinul sau de 52 de ani i-ar fi taiat cablul prin care locuinta sa era racordata la reteaua de energie electrica. Deplasandu-se la fata locului, politistii…

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Cum arata cel mai frumos balcon iarna. Bucureșteanul care il deține s-a pregatit de sarbatoare cu beculețe și globuri. A investit premiul de 5.000 de lei primit de la Primarie tot in balcon: „In primavara, o sa vedeți!” In blocurile „mandria comunismului” de pe Bulevardul Unirii, un balcon iți sare…

- Chef Catalin Scarlatescu este unul dintre indragitii jurati ai emisiunii “Chefi la cuțite”, difuzata la Antena 1. Acesta a slabit 50 de kilograme, dupa ce a descoperit ca are probleme de sanatate. Iar, de Sarbatori are in plan sa-si pastreze intacta silueta. Care e secretul lui?

- Zilele libere de la finalul anului este un prilej pentru a sta mai mult langa cei dragi, de a savurat multe bucate tradiționale, insa ce se intampla cu sanatatea și silueta ta? Daca te-ai chinuit tot anul sa fii activ sa respecți un regim alimentar corespunzator și sanatos, bucatele din fața…

- Pentru evitarea unor incidente nedorite pe timpul iarnii, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba recomanda turiștilor sau celor care urmeaza sa plece in excursii, urmatoarele: 1. Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in legatura cu itinerariul propus (daca…

- Marti seara, Bucurestiul a fost ingrozit de o crima cumplita! Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a impins o tanara de 25 de ani pe sinele de la metroul din statia Dristor, cu o brutalitate de neimaginat! Conform specialistilor, femeia si-ar fi premeditat crima, fiind constienta ca este imposibil…

- Vulnerabilitatea in fața exceselor in alimentație, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, in care mesele și frigiderele sunt pline cu bunatațuri de-ale gurii, este mult mai mare. Printre cei mai gurmanzi iși continua periplu și intre Craciun și seara de Revelion, astfel ca intrarea intr-un an nou…

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- Auras Brasoveanu, presedintele clubului Dacia Unirea Braila, sustine declaratia data de antrenorul Alin Panzaru, care i-a acuzat pe fotbalistii Costel Rosu si Ionut Iosofache. "O declaratie a antrenorului pe care clubul o va sustine. Avem declaratii ale unor jucatori care au fost…

- Eugenie Bouchard nu a mai stralucit dupa sezonul de vis din 2014, iar o rivala a canadiencei este revoltata de faptul ca jurnalistii ii acorda in continuare atentie lui "Genie". Bouchard a fost considerata fata de aur a tenisului mondial, dar sportiva in varsta 23 de ani nu a…

- Pasii care trebuie urmati pentru ca mancarea sa fie delicioasa ii regasim la celebrul gastronom Radu Anton Roman. Reteta salatei de fasole boabe a fost publicata in cartea maestrului bucatariei, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Spania bate Angola in grupa Romaniei! Norvegia zdrobește Ungaria, iar Muntenegru reușește un debut fericit cu Per Johansson și Adi Vasile. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei* Prima etapa a Campionatului…

- Au ramas fara locuința in pragul iernii. Familia Boaghe din satul Galești, raionul Strașeni, se adapostește la vecini, dupa ce casa lor a fost cuprinsa, saptamana trecuta, de flacari. Cei doi soti erau la munca atunci cand a izbucnit focul.

- Catalogate de catre nutritionisti intre cele mai sanatoase alimente din lume, ciupercile contin multe minerale - calciu, cupru, potasiu, fosfor, magneziu, acizi organici, substante organice, oligoelemente si vitamine.

- Cristina Stamate imparțea aceeași cabina cu Stela Popescu, care i-a fost cea mai buna prietena, la teatrul Constantin Tanase din Capitala. Cabina de la Teatrul Constantin Tanase din Capitala a regretatei actrițe Cristina Stamate era una foarte cocheta. O imparțea, inaintea spectacolelor și dupa cu nimeni…

- Culoarea ochilor ar putea fi considerata un indicator al starii de sanatate si este asociata cu rezistenta la durere si riscul de diabet, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Pittsburgh din Statele Unite.

- Maria Constantin a facut o declarație neașteptata legata de barbații din viața ei. Interpreta de muzica populara Maria Constantin se afla in plin divorț cu cel de-al doilea partener de viața, omul de afaceri Marcel Toader . Solista Maria Constantin a mai fost casatorita o data, cu cantarețul de muzica…

- Soferul de taxi cu care Stela Popescu obișnuia sa mearga a facut declarații despre ultima oara cand a vazut-o pe aceasta in viața. Stela Popescu a fost prezenta marți, cu doua zile inainte de a murit, la o gala mondena, unde a ului pe toți cei prezenți cu comportamentul sau, total atipic fața de cum…

- Scandal intre Andreea Mantea și Victor Slav in direct la tv. Totul a pornit de la farsa pe care bruneta i-a facut-o colegului ei de platou. Mai exact, aceasta s-a razbunat pe iubitul Biancai Dragușanu. Andreea Mantea i-a schimbat lui Victor numerele de la masina și i-a inlocuit automobilul, in timp…

- „Nu trebuie sa lasam acest subiect sa fie transat in spatele usilor inchise pentru ca discutam despre soarta tuturor cetatenilor acestor tari, nu a unui lider politic sau altul. Si, in egala masura, sa adaugam, alaturi de partenerii din societatea civila, pe lista de teme inca doua teme fierbinti…

- Adoram acele trenduri care au utilitate si te fac sa te simti…ca in puf! De aceea sezonul acesta suntem cuceriti de noul trend al sezonului de toamna-iarna 2017-2018: gecile cu puf. Descopera-le pe cele mai ravnite de fashioniste! Mare ne-a fost surpriza (sau nu) sa vedem geaca cu puf devenind unul…

- eMAG pornește Black Friday dimineața și a spus ca are campania gandita pentru o singura zi. Livrarile incep din aceeași zi, dar inainte sa aștepți produsele trebuie sa le comanzi. eMAG a vorbit inainte de Black Friday despre aplicația sa. Este cea pe care s-a concentrat mai mult in ultimii doi ani și…

- Corespondența amoroasa dintre filosoful și scriitorul Albert Camus și actrița Maria Casares, ce conține 865 de scrisori pline de pasiune, a fost publicata in premiera mondiala de editura Gallimard sub forma unui volum aparut in aceasta saptamana in Franța, informeaza AFP. Sursa foto: gallimard.fr…

- Jean de la Craiova a schimbat costumul elegant cu un kimono albastru si a intrat intr-un ring alaturi de Cristi Mitrea. Carismaticul manelist a vrut sa invete cateva tehnici de autoaparare, dar cum sportul nu e punctul sau forte, a iesit putin cam "sifonat" din mainile luptatorului MMA. La un moment…

- A dat jos 14 kilograme in cel mai usor mod, fara a urma vreo dieta! Mirabela Dauer a vorbit pentru Antena Stars despre amestecul simplu, pe care oricine il are in casa, cu ajutorul caruia a slabit spectaculos

- Scaderea temperaturilor aduce valuri de mașini la atelierele service sau vulcanizari. Puțini șoferi știu insa care este diferența dintre cauciucurile de iarna și cele de vara, de ce o anvelopa este mai scumpa decat alta și, mai ales, cat de importanta este utilizarea unor pneuri fara uzura.

- Iarna nu-i ca vara. Momentele ludice ale iernii, colindele si taiatul porcului vin la pachet si cu racirea vremii. Da, iarna este frig! Uneori, vine si gerul, insotit de viscol, iar temperaturile se duc la vale. O stire alarmista despre o eventuala criza a gazului ne-a facut sa tremuram teribil in aceste…

- Exista un aliment care are un efect minunat asupra organismului uman. Usturoiul este alimentul care are efecte minunate asupora organismului. Secretul este ca usturoiul sa fie consumat dimineata pe stomacul gol. Conform specialistilor, usturoiul ajuta lc ombaterea problemelor cailor respiratorii,…

- Planta placut mirositoare, folosita ca mirodenie și apreciata in tradiția culinara, maghiranul este cunoscut și pentru acțiunile energetice benefice. Maghiranul (Majorana hortensis) face parte din familia Labiatae, fiind inrudit cu menta. Planta erbacee, originara din Arabia și Egipt, este cultivata…

- Placinta dobrogeana este unul din cele mai vechi preparate traditionale romanesti, iesind in evidenta si prin faptul ca nu se foloseste deloc zahar. Preparatul se realizeaza rapid, in doar cateva zeci de minute, iar daca suntem in criza de timp, putem cumpara foile de placinta din comert.

- "Unul dintre lucrurile discutate, si salutam corespondenta cu SRI, am primit protocoalele care sunt in vigoare in acest moment intre SRI si diferite institutii ale statului. Vorbim de o lista de 65 de protocoale, dintre care 64 sunt in continuare in vigoare. Cel de-al 65-lea este celebrul…

- La aceasta intalnire au participat si prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector si ordonator de credite in cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC), dar si un numar mare de profesori de la mai multe specializari din cadrul UAIC. De asemenea, printre invitatii care au participat la eveniment…

- Varza murata nu trebuie sa lipseasca din camara niciunei gospodine, putand fi folosita pentru o multime de preparate. Cea mai mare greseala pe care o fac gospodinele este s-o puna in butoaie de plastic.

- GOGOSARI IN OTET Mod de preparare1. Se spala gogosarii si se sterg. Se taie jumatati daca sunt mai mici,sau sferturi daca sunt mai mari.2. Intr-un vas mare punem gogosarii,adaugam peste ei zaharul, sarea, otetul, foile de dafin, piperul boabe si mustarul boabe. Se lasa 24 de ore…

- „In vara am vandut fructele de padure la preturi cuprinse intre 14 si 22 lei pe kilogram. Nici mie nu imi vine ca cred ca acum sunt 160 lei pe kilogram murele.“ Kilogramul de afine se gaseste in prezent pe rafturile supermarketurilor la un pret mediu de 101 lei, zmeura ajunge la aproape…