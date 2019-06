Stiri pe aceeasi tema

- Doua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite luni intr-o zona industriala din orasul Giessen, landul Hesse, dintre care una trebuia detonata in timpul noptii, ceea ce a dus la evacuarea temporara a circa 2.500 de persoane, a anuntat marti politia locala, informeaza AFP, conform…

- Peste o suta de persoane au fost evacuate preventiv, iar 48 de persoane, care au fost surprinse de viituri, au fost salvate de catre pompierii militari, in ultimele 24 de ore. Ploile torentiale au produs efecte in 72 de localitati din 20 de judete.

- Efectele codului roșu de inundații sunt tot mai vizibile in județul Timiș. Pompierii, alaturi de reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apa Banat (ABA Banat), intervin pentru a scoate apele din curți și gospodarii, pentru a evacua persoane din calea apelor sau pentru a forma diguri de aparare.…

- Pompierii din județul Bihor au intervenit in aceasta dupa-amiaza in urma fenomenelor meteo extreme ce au dus la producerea mai multor inundații. Mai multe gospodarii au fost inundate in localitațile Hontișor, Gura Vaii, Hasmas și Barzava. Conform reprezentanților ISU Arad, au fost emise doua…

- Una dintre victimele accidentului a fost transportata cu elicopterul la Spitalul Universitar Kiel. Initial, Poliția anutase aproximativ 20 de raniți. Unii calatori au fost examinați și tratați de paramedici la locul accidentului. loading...

- Peste 5000 de persoane au fost nevoite sa-și paraseasca locuințele dupa ce un stavilar s-a rupt in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale care au afectat estul Canadei, informeaza site-ul postului CBC potrivit mediafax. O secțiune a unui stavilar natural din zona localitații Sainte-Marthe-sur-le-Lac,…

- Opt persoane au primit asistenta medicala, iar echipe specializate fac masuratori la un supermarket din Ploiesti, care a fost evacuat, joi, dupa ce în interiorul cladirii s-a simtit un miros patrunzator, informeaza ISU Prahova, preluat de Agerpres.