- Comisarii de la Protectia Consumatorului Brasov au descins la un restaurant cu specific japonez de pe strada Michael Weiss. Potrivit comisarului sef regional al CRPC Brasov, Sorin Susanu, au fost gasite nu doar conditii insalubre si improprii prepararii mancarii, ci si produse expirate. In imaginile…

- Virgil Ludu este o mare personalitate a atletismului și a sportului brașovean, un personaj de poveste, in adevaratul sens al cuvantului, și un reper pentru comunitatea Brașovului de ieri, de azi și de maine. Atlet și polisportiv, avocat și profesor de educație fizica și sport, cercetator și metodist,…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, primarul Brașovului, George Scripcaru și prefectul județului, Marian Rasaliu sunt prezenți la semnarea contractelor de lucrari pentru trei investitii majore ale administratiei judetene: construirea terminalului de pasageri al Aeroportului…

- Primarul George Scripcaru a anunțat ca la aceasta ora specialiștii Primariei și ai RATBV Sa fac simulari pentru inființarea unei linii pentru un autobuz școlar. „Am avut discuții cu reprezentanții colegiilor Honterus și Șaguna. Am cerut sa se determinpa structura de elevi ca și zone de domiciliu, pentru…

- Un control neanunțat a confirmat cele semnalate de presa ani la randul, in ceea ce privește abuzurile unora dintre șoferii care practica taximetria. Astfel, comisari de la Protecția Consumatorilor Brașov aflați sub acoperire au fost refuzați de taximetriști cand au solicitat transportul pana la anumite…

- Alaturi de Asociația Impreuna pentru Dezvoltarea comunitații (AIDC), Biblioteca Județeana „George Barițiu” Brașov va invita la vernisajul expoziției „Intre Promenada și Warthe – Zona Dupa Ziduri”. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 iulie 2019, de la orele 13,00, la Sediul central din Livada Poștei,…

- Comisarul șef regional de la Protecția Consumatorului, Sorin Susanu, a revenit in Brașov, dupa ce a fost detașat la Timiș. El coordoneaza in continuare și activitatea din Banat, avand astfel in subordine 10 județe. Faptul ca a revenit la Brașov deja „se simte”. In toata perioada cat a fost plecat, activitatea…