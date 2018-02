Stiri pe aceeasi tema

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Andrei Lazar, baiatul unei judecatoare din Craiova, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere, dar si pentru lovire si alte violente. Sentinta a fost data pe 1 februarie si este definitiva.

- Nepotul ex-președintele Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Inițial, Dragoș Basescu primise doi ani și șase luni de inchisoare cu executare, insa procurorii…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva.

- Un fost ofiter SRI, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva si a fost pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri.Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare,…

- Ciprian Sabin Mares, maior în cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni închisoare cu executare pentru trafic de droguri, noteaza Agerpres.

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat în urmarire de polițiștii clujeni, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu și trebuia sa fie

- Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj a redus cu doua luni pedeapsa pronuntata de prima instanta. Politicianul a fost trimis in judecata pentru coruptie.

- Curtea de Apel Iasi a pus punct unuia dintre cele mai controversate procese de crima organizata din Iasi. Dupa ce au incercat sa trimita dosarul la Cluj, invocand necompetenta de a-l judeca, magistratii au ajuns la final in aceasta cauza si au stabilit si data pronuntarii. Pe 2 februarie ar trebuie…

- Surpriza in dosarul in care executorul judecatoresc Cristinel Dominte este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Achitat de prima instanta, executorul astepta solutia definitiva in dosar in urma cu doua zile. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis insa sa repuna cauza pe rol si sa fie reluate dezbaterea…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Fostul rector al Universitatii Petre Andrei din Iasi, Sorin Bocancea, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare, in timp ce alti trei profesori au primit pedepse de pana la trei ani de inchisoare, fiind acuzati ca au intervenit in fraudarea situatiei scolare a unui student. Decizia nu…

- Curtea de Apel Timiș a oferit ultimul verdict în dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara în perioada 2008-2011, iar fostul președinte al echipei, Gheorghe Chivorchian, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

- Omul de afaceri constanțean, Sorin Strutinsky, considerat trezorierul afacerilor tandemului Radu Mazare-Nicușor Constantinescu, a fost condamnat, cumulat, la șapte ani și patru luni inchisoare intr-un dosar in care a fost cercetat pentru savarșirea mai multor infracțiuni, in forma continuata, de trafic…

- Ionut Voinescu, ofiter de politie in cadrul Garzii de Coasta, seful Punctului de Trecere a Frontierei Constanta Sud Agigea , a fost achitat de abuz in serviciu, dar si de participatie improprie la fals intelectual. Decizia este definitiva si a fost luata in urma cu putin timp de judecatorii Curtii de…

- Fostul primar al orasului Macin din judetul Tulcea, Andone Ichim, de la PSD, a fost achitat miercuri de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat de Tribunalul Tulcea la doi ani de inchisoare cu suspendare, decizia instantei fiind definitiva. El fusese trimis in judecata de procurorii DNA,…

- Memet Ali Gener, un tulcean de 26 de ani, este primul roman condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a omorat un caine. Acum, Curtea de Apel Constanta judeca apelul.

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Curtea de apel Bucuresti a dat sentinta definitiva in cazul afaceristul turc Abdullah Atas, acuzat de uciderea politistului Gheorghe Ionescu de la Brigada Rutiera a Capitalei: 22 ani si 10 luni de inchisoare. Omul de afaceri a fost gasit vinovat de trei infractiuni.

- SENTINTA DEFINITIVA…Condamnat initial la 6 ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, traficantul vasluian Ionut Pauc a gasit intelegere la Curtea de Apel Iasi. Astfel, magistratii ieseni au decis condamnarea acestuia la 5 ani si doua luni de inchisoare. Complicele acestuia,…

- De asemenea, instanta suprema mentine pedeapsa initiala, de trei ani si sase luni de inchisoare, pentru fostul deputat Mihai Banu, caruia i-a fost repins apelul. Totodata, magistratii instantei supreme mentin decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi…

- Studentul care in 2015 si-a injunghiat doi colegi intr-o camera de camin a Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” a fost condamnat la inchisoare pe viata, printr-o prima sentinta data joi de Judecatorii Tribunalului Iasi, el fiind acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infractiuni comise sub forma…

- Curtea de Apel Galati l-a achitat de acuzatia de evaziune fiscala pe proprietarul unei garsoniere, condamnat initial de o alta instanta la un an, 2 luni si 10 zile de inchisoare cu executare pentru ca si-a inchiriat locuinta fara sa declare acest lucru la Fisc.

- Tribunalul Constanta a respins, ieri, ca inadmisibila, cererea formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, de revizuire a cauzei in care a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal…

- Lorant Kudor Duka, tanarul care a ucis o femeie pe strada Fildului din Huedin, iar mai apoi a gonit cu cadavrul pe capota, a fost incarcerat la Penitenciarul Gherla. Inițial, judecatorii de la Judecatoria Huedin l-au condamnat pe ucigașul cu BMW la inchisoare cu suspendare. Procurorii de la Huedin au…

- Un barbat, administrator la o firma din județul Brașov a fost condamnat definitiv de magistrații Curții de Apel Brașov la 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Potrivit procurorilor, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile de aproximativ 500.000 de lei, in cursul anului…

- Procesul lui Uioreanu, condamnat pentru luare de mita, amanat Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, amanarea procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat de Tribunalul Cluj la inchisoare pentru luare de mita. "Procesul s-a amânat pe…

- El a fost incarcerat la Penitenciarul Giurgiu, de unde va fi transferat la Penitenciarul Codlea, pentru a-si executa pedeapsa. Neculaie a fost dat in urmarire dupa ce joi Curtea de Apel Brasov l-a condamnat definitiv la doi ani de inchisoare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. "Admite…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat, marti, pe avocatul Ion Victor Axinte la cinci ani si opt luni de inchisoare, in urma recursului formulat de acesta, dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea avocatului la cinci ani si 10 luni de inchisoare. Decizia ICCJ…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…

- Claudiu-Gabriel Costin (30 de ani), clujeanul care in urma cu 2 ani si-a facut poze in cabina pilotilor intr-un avion Wizz Air, dupa ce a trecut fraudulos de filtrele de securitate, a fost condamnat definitiv. Deoarece nu a mai gasit bilete la cursa spre Londra, unde locuia iubita sa, tanarul a reusit…

- Curtea de Apel Brasov a mentinut sentinta Tribunalului, iar Mircea Eduard Borzos a fost condamnat la 27 de ani de inchisoare. Sentinta este definitiva. Anul trecut, barbatul si-a strangulat matusa si i-a abandonat trupul pe Transfagarasan. Motivul crimei au fost banii, mai exact o vila si un teren din…