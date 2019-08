Bogdan Chirieac: Totul se năruie. Actualul Guvern e în pericol "Este vorba de o respingere și trimiterea Guvernului in fața Parlamentului. Daca se intampla ceva, ar fi din cauza Parlamentului. Dar in Paralament se poate negocia, chiar daca ALDE și Pro Romania au candidatul lor la prezidențiale, se mai poate negocia pe voturi. Situația politica este instabila in acest moment, din toate punctele de vedere. Președintele continua sa respinga orice, Guvernul era in efortul de a conduce și de a avea niște rezultate stabilite și de Eurostat acum. Totul se naruie odata cu campania la prezidențiale in Romania. Inclusiv actualul Guvern. Actualul Guvern e in pericol.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

