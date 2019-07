Stiri pe aceeasi tema

- Psihologii sunt de parere ca aceast[ afectiune psihica este din ce in ce mai prezenta. Debutul bolii se poate face inca din copilarie, insa exista si numeroase cazuri de persoane care s-au imbolnavit pe fondul suprasolicitarii psihice de la locul de munca.

- Considerata una dintre bolile secolului XXI, hernia de disc lombara reprezinta cea mai des intalnita patologie degenerativa spinala neurochirurgicala, fiind in acelasi timp si cea mai frecventa operatie chirurgicala de profil. Intre 2-3% din populatia globului are aceasta boala, cele mai afectate…

- 2.125.000 de dolari - atat costa cel mai scump medicament aflat in prezent pe piata, abia lansat de o companie elvetiana.Este vorba de un tratament revolutionar pentru atrofia musculara spinala. Boala afecteaza unul din fiecare 10 mii de bebelusi, care se nasc fara posibilitatea de a-si controla muschii.

- FDA – Agentia Americana pentru Alimente si Medicamente – a aprobat vineri un medicament dezvoltat de compania farmaceutica elvetiana Novartis, al carei cost se ridica la 2.125.000 de dolari americani. Medicamentul este disponibil, pana acum, doar in SUA.

- Atrofia musculara spinala (SMA) este o boala a neuronului motor. Neuronii motori afecteaza muschii voluntari, care sunt utilizati pentru activitati cum ar fi tarantul, mersul pe jos, controlul capului si gatului, si de inghitire. Aceasta este o “tulburare rara” relativ comuna: aproximativ 1 la 6000…

- "Boala celiaca (intoleranta autoimuna la gluten) este o afectiune cronica autoimuna, care afecteaza in principal intestinul subtire si care este declansata de ingestia de gluten la persoane predispuse genetic. Cunoscuta si sub denumirea de enteropatie glutenica, adica o suferinta a intestinului, boala…

- Virusul imunodeficientei umane (HIV), care provoaca SIDA, a fost folosit cu succes in tratarea unei grave maladii a sistemului imunitar in cazul a opt bebelusi, potrivit unui studiu publicat in New England Journal of Medicine si citat de apnews.com.O boala trateaza alta boala.