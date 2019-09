BNR lansează o monedă din argint cu tema "140 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Cultură Macedo-Română" Moneda are o valoare nominala de 10 lei, are o forma rotunda, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 g si cant zimtat. Aversul monedei prezinta Statuia "Lupa Capitolina" (Lupoaica), simbol al latinitatii, adoptat si de Societatea de Cultura Macedo - Romana si un fragment din statutul societatii; inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "10 LEI", stema Romaniei si anul de emisiune "2019". Reversul monedei prezinta portretul si numele lui Calinic Miclescu, Mitropolit Primat si presedinte onorific al Societatii de Cultura Macedo - Romana si portretul si numele lui V.A.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

