Stiri pe aceeasi tema

- Planurile BMW in ceea ce privește electrificarea gamei de modele sunt clare: pana in 2023, nemții vor ca in portofoliu sa existe 25 de modele electrificate (hibrid, plug-in hybrid, 100% electric). Acum, constructorul german a introdus noul 530e xDrive iPerformance in gama modelului de clasa mare. Modelul…

- BMW Seria 5 va lansa urmatoarea generație așteptata de mulți dintre fanii BMW. Oficialii bavarezi afirma ca modelul producatorului german va fi disponibil și intr-o varianta complet electrica.

- BMW are o strategie clara cu privire la electrificarea modelelor din gama. Conform reprezentanților constructorului german, pana la finalul anului 2023, portofoliul marcii bavareze va include 25 de modele electrificate, multe dintre acestea urmand sa mizeze pe o configurație formata doar din motoare…

- Fiat a anunțat in primavara acestui an ca va lansa o versiune electrica pentru modelul de oraș 500 in cursul anului 2020, fara sa ofere insa detalii suplientare. Constructorul italian a oferit insa in aceasta saptamana o serie de informații suplimentare pe marginea acestui subiect. Astfel, Fiat 500…

- Campania de promovare a noului Bentley Flying Spur a demarat in urma cu cateva saptamani. Productorul britanic a oferit imagini teaser care anunțau lansarea unei noi generații. Acum, Bentley a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Flying Spur. Modelul preia o mare parte din detaliile…

- Seat a prezentat marți la Oslo primul sau model electric din istorie, bazat pe vehiculul de oraș Mii, care in prezent nu se comercializeaza pe piața din Romania. Noul model se numește Seat Mii electric și pastreaza designului versiunii clasice cu motor cu combustie interna. Printre puținele noutați…

- La numai o zi dupa ce primele imagini cu versiunea electrica a lui Opel Corsa au "scapat" pe internet, constructorul german a decis sa ofere o serie de imagini oficiale și informații tehnice. Noul Opel Corsa-e devine astfel primul model electric al constructorului de la Russelsheim, iar acesta are o…

- La inceputul acestui an, Audi a anunțat o serie de versiuni plug-in hybrid pentru Q5, A6, A7 și A8. Acum, reprezentanții constructorului german vin cu o noua varianta PHEV dedicata SUV-ului Q5. Aceasta poarta numele de Q5 55 TFSI e quattro și include un motor pe benzina de 2.0 litri capabil sa ofere…