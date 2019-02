Bloomberg: Cresterea economica in Europa de Est, sabotata de exporturi

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2017, Produsul Intern Brut (PIB), a inregistrat o crestere cu 4,1%. In anul 2018, comparativ cu anul 2017, PIB-ul a crescut cu 4,1%, scrie News.ro.In noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP)…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro).

- Romania a importat o cantitate semnificativa de energie electrica marti dimineata, pe fondul unui consum national foarte mare, de peste 9.400 de MW, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, la ora 10:15, importul de energie electrica era de 1.413 MW, consumul se ridica la 9.457 de MW, iar…

- Pretul energiei in Romania pe piata bursiera spot cu livrare luni este cel mai mare din regiune, la o diferenta de aproximativ 30% fata de celelalte tari cu care Romania este cuplata, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM, operatorul pietei. Astfel, in Romania, energia s-a tranzactionat…

- Numarul cautarilor pe platforma online a eMag a crescut cu 67% in acest an fata de anul 2017, pana la 390 de milioane, in topul celor mai cautate produse fiind "ceas", "squishy" si "casti", potrivit informatiilor publicate, vineri, de retailer. Conform statisticii companiei, in clasamentul…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat). Comparativ, Bulgaria a alocat in 2016 o…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei de specialitate OPCOM a ajuns la o medie de 373 lei pe MWh pentru energia cu livrare marti, 27 noiembrie, nivelul fiind aproape cu 62% mai mare comparativ cu ziua de 1 noiembrie, cand media a fost de de 230 de lei pe MWh, potrivit datelor postate pe site-ul…

- "De cand Romania a devenit moderna, dupa revolutia din 48, concomitent si perpetuum cu dezvoltari si ramaneri in urma, am avut aceasta obsesie (a decalajelor care ne despart de economiile din Vest n.r.). Exista si o teorie a economistilor. Aici profesorul Bogdan Murgescu poate sa o infirme. De multe…