- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Bogatia tarii - calculata dupa activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil - a ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia Romaniei a avut cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, arata o analiza publicata duminica de Bloomberg.

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft, Bill Gates, scrie CNN Money.Forbes estimeaza averea neta a lui Bezos la 104,4 miliarde…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%, arata datele publicate,…

- România poate avea cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana, dar deține recordul și la un indicator deloc magulitor, cea mai mare saracie, noteaza prestigioasa agenție de știri și analize economice Bloomberg.

- România poate avea economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, dar ascunde un indicator mai putin magulitor: privarea sociala, arata statisticile Eurostat, citate de Bloomberg.

- Rata saraciei atinge cote alarmante in Romania, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. Practic, unul din doi romani se zbate in lipsuri de tot felul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarele enumerare: cheltuieli…

- „Excelențe,Alteța,Doamnelor și domnilor parlamentari,Distinsa audiența, Onoram astazi, cu profund respect, memoria unei mari personalitați a istoriei noastre, Regele Mihai I al Romaniei. Loial patriei și națiunii sale, el a purtat pe umeri o grea domnie in momente foarte dificile…

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera si cunoaste Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanti isi doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este doar unul de laborator,…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, considera ca programul "Descopera și cunoaște Romania" este un proiect viu, care demonstreaza ca tinerii participanți iși doresc o colaborare intensificata. "Cred ca este o schimbare, pentru ca acest program nu este…

- Acum 10 ani Romania adera cu surle și trambițe la Uniunea Europeana. Acum, dupa 10 ani, romanilor le-a mai scazut din entuziasm și nu mai considera apartenența la UE un lucru prea bun. Concret, potrivit ultimului barometru realizat de institutul Kantar la comanda Parlamentului European, mai puțin de…

- "Statul roman nu a avut o politica bine pusa la punct, coerenta, pentru ca in momentul in care a dat ajutoare de stat a lasat firmele sa se aseze unde vor ele. Firmele romanesti nu au avut loc atunci cand s-au dat ajutoare de stat, desi multe dintre ele angajeaza, sunt de buna credinta, isi platesc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, transmite, de Ziua Nationala a Romaniei, ca traim intr-o perioada in care drepturile si libertatile cetatenesti sunt amenintate, iar romanii se pare ca nu isi pot decide singuri viitorul. "Sarbatorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile…

- "Am facut deja progrese semnificative de la inceputul negocierilor asupra chestiunilor legate de plecarea Regatului Unit din Uniune. Am oferit asigurari cetatenilor UE care traiesc in Marea Britanie. Dorim ca oamenii sa ramana, impreuna cu familiile lor, pe teritoriul britanic. La momentul acesta,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Peste jumatate dintre romani considera ca vocea lor este auzita in Uniunea Europeana, iar mare parte din ei sustin ca aderarea Romaniei la UE a adus mai multe avantaje decat dezavantaje. Romania s-ar fi dezvoltat mai putin daca n-ar fi fost stat membru, arata vocea majoritatii romanilor intervievati…

- In conditiile in care Romania si Bulgaria au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE, Comisia Europeana a vrut sa afle "cum percep acest lucru cetatenii celor doua tari". Un sondaj a aratat ca romanii raman extrem de increzatori in UE, insa nu si in aderarea la zona euro…

- Romanii considera ca gasirea unor locuri de munca in state membre si scaderea puterii de cumparare sunt principalele avantaje si dezavantaje ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (UE), in urma cu 10 ani, potrivit unui sondaj de opinie realizat in luna noiembrie de Reprezentanta Comisiei Europene…

- Romanii au incredere in proporție de 57% in Uniunea Europeana la 10 ani de la aderarea țarii noastre, a declarat Angela Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, cu prilejul prezentarii rezultatelor sondajelor de opinie privind cei 10 ani de la aderarea Romaniei și Bulgariei la proiectul comunitar.…

- Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima oara 100 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu 2,4 miliarde de dolari peste noapte, în conditiile în care actiunile Amazon au urcat cu 2% pe fondul optimismului legat de Black Friday în SUA, scrie Bloomberg.…

- Romania este fruntasa in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, aflandu-se in primele cinci tari alaturi de Franta si Grecia, astfel tara noastra are printre cele mai mari rate de rezistenta a bacteriilor la tratamente, se arata...

- Daca luati antibiotice din proprie inițiativa, nu faceti decat sa cresteti forta bacteriilor, care devin tot mai rezistente la tratament. Acest avertisment pare sa aiba efect in Romania. Pentru prima data, consumul de antibiotice a scazut, anul trecut.

- "Un caz din 300 de persoane externate este considerat infectie asociata asistentei medicale. Din datele preliminare ale acestui studiu, arata ca avem 2,6 pacienti cu infectii asociate asistentei medicale la fiecare 100 de pacienti din spitale. Trebuie sa incercam sa imbunatatim capacitatea de diagnostic…

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- ”Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.”, se arata intr-un comunicat…

- Potrivit estimarilor publicate astazi de Institutul National de Statistica, produsul intern brut al Romaniei a inregistrat un avans de 8,8 pe serie bruta si de 8,6 pe serie ajustata sezonier, raportat la perioada similara a anului trecut. Acelasi raport mentioneaza ca PIB a crescut in termeni reali…

- Doua mari companii de telefonie mobila sunt investigate de Autoritatea de Reglementare in Comunicații. Instituția a primit sesizari din partea clienților care reclama ca sunt nevoiți sa plateasca mai mult, in medie cu doi euro, pentru cartele daca vor sa beneficieze de tarife naționale la convorbiri…

- RePatriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat, continua seria de acțiuni dedicate românilor de peste hotare prin participarea la doua evenimente și organizarea unei conferințe care a avut loc la Bruxelles pe 7-8 Noiembrie. Prin participarea la astfel de conferințe, echipa…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, insa declinul s-a atenuat in septembrie, cand s-au pierdut 482 de locuitori, mai putini decat in aceeasi luna a anului trecut, cand cifra a fost de 1147, aceasta situatie fiind generata de o crestere a natalitatii, dublata de o scadere usoara…

- Specialiștii susțin ca indicele ROBOR, cel în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor în lei, ar putea ajunge la 5% în maxim șase luni. Asta daca Guvernul PSD-ALDE continua cu aceleași masuri fiscal-bugetare. „Un ROBOR de 5% pe termen…

- Ronen Ginsburg, presedintele firmei israeliene Danya Cebus spune ca sunt mai multe firme de constructii din China care vor sa vina in Romania si ca vor aduce cu ele si muncitori chinezi, din cauza lipsei de forta de munca la nivel local. Deficitul de muncitori calificati in constructii este estimat…

- Iata raspunsul unui expert cu privire la tema lansata de DCNews, de exploatare a situației din Catalonia pentru atragerea romanilor plecați in strainatate spre Romania: Inradacinarea apropierii diasporei și reorientarii migrației trebuie facuta insa cu atenție, reflexivitate: 1.…

- ”România poate fi cea mai slaba veriga din Europa centrala și de Est”, noteaza jurnaliștii de la Bloomberg într-o analiza în care atrag atenția asupra faptului ca modificarile Codului fiscal produc confuzie în mediul de afaceri din țara noastra, conform B1.ro.…

- Cele mai recente statistici publicate de Institutul National de Statistica (INS) arata un paradox cu care se confrunta Romania pe piata muncii. Desi romanii fara un loc de munca sustin ca vor sa munceasca, ei nu isi cauta, efectiv, de lucru. Mai mult, in cazul in care participa la targurile de joburi…

- Romanii care muncesc legal intr-un stat membru al Uniunii Europene pot primi o suma de bani din țara in care lucreaza Atata timp cat lucrați, inseamna ca va platiți contribuțiile de asigurari sociale in acea țara. Automat, aveți dreptul sa cereți alocația pentru copii platita de acel stat, chiar daca…

- Anul trecut, Romania a inregistrat cea mai mare migrație interna de dupa 1991: aproape 400.000 de romani si-au schimbat domiciliul dintr-o localitate in alta. Datele vin de la Institutul Național de Statistica. Cifrele mai arata ceva: numarul celor care parasesc Bucureștiul este mai mare decat al…

