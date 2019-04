”Blonda” pacalita de ”Vulpe”! Parca zici ca-i oferta la cine o mai penetreaza informativ pe Carmen Dan, dupa ce de la PNL-aripa pedelista si pana la UNPR sau PRO Romania nu a fost rival politic de moarte al lui Liviu Dragnea care sa nu-si faca ”mendrele” la varful Ministerului de Interne. Acolo unde scandalurile se tin lant, cu grave […] ”Blonda” pacalita de ”Vulpe”! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In sapte ani de cand guverneaza Romania, Liviu Dragnea si ai sai au spus un singur adevar, unul singur: Romania merita mai mult. Da, Romania merita mult mai mult decat PSD, Romania merita mult mai mult decat Dancila, merita mult mai mult decat Carmen Dan, decat Liviu Dragnea, decat Eugen Nicolicea,…

- Rareș Bogdan s-a dezlanțuit la mitingul PNL din Teleorman. Fostul jurnalist a vorbit despre romanii plecați in diaspora și a atacat conducerea PSD.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere Camerei Deputaților REEXAMINAREA OUG pentru operaționalizarea SIIJ, catre Camera Deputaților "Am…

- Dupa ce Liviu Dragnea i-a dat eject cererii de prietenie a lui Gabriel Oprea, aproape ca nu exista rivalitate politica mai mare decat cea dintre cei doi. Astfel ca este de inteles de ce i se va zbarli ca niciodata mustata presedintelui Partidului Social Democrat la noua ”boroboata” a ”blondei de la…

- In ziua in care senatorii si deputatii s-au reunit in sedinta solemna comuna, in prezenta presedintelui si a prim-ministrului, pentru a marca 15 ani de cand Romania s-a alaturat Aliantei Nord-Atlantice, Liviu Dragnea a ales sa aduca in discutie faptul ca Executivul PSD-ALDE a alocat 2% din buget Apararii,…

- Cu acest prilej a avut loc și ședința de evaluare a activitații Poliției Romane pentru anul 2018, in prezența ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Ministrul afacerilor interne a apreciat faptul ca siguranța in Romania a crescut in ultimul an, infracționalitatea este in scadere, faptele cu violența…

- Gata, proaspatul chestor Mihai Cristian Marculescu a cedat fara lupta comanda Directiei Generale de Protectie Interna, dupa ce ar fi acceptat fara sa cracneasca ”oferta de nerefuzat” venita din partea ministrului de Interne. Iar pentru a-si onora promisiunea ca scapa de Marculescu si elibereaza astfel…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a facut un apel adresat ministrului de Interne, Carmen Dan, in care a solicitat acesteia sa publice raportul desecretizat privind protestul de pe 10 august pe site-ul Ministerului de Interne:Vezi și: Simina Tanasescu, fost…

- Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a primit, vineri, 15 martie 2019, la Resedinta eparhiala, pe domnul Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, insotit de doamna Rovana Plumb, Ministru Fondurilor Europene, de doamna Carmen Dan, Ministru de Interne, de domnul senator…