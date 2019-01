Filmul cu supereroi ''Black Panther'', o celebrare vibranta a culturii africane cu o distributie alcatuita in cea mai mare parte din actori de culoare, a castigat duminica cel mai important premiu acordat de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild - SAG), un succes important inaintea prestigioaselor Oscaruri, care vor fi decernate luna viitoare, informeaza Reuters. ''Black Panther'', produs de Marvel Studios detinut de Walt Disney Co, a obtinut premiul la categoria principala, ''cea mai buna distributie'', intr-un triumf surpriza in fata…