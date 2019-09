Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani a fost gasit astazi in stare de inconstiența intr-o padure din Muntii Rodnei, im județul Bistrita-Nasaud. Victima a fost preluata de un elicopter SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Barbatul a fost gasit intr-o zona greu accesibila…

- O furtuna de cateva minute a facut prapad in Bistrița-Nasaud. Vijelia a luat acoperișuri, a rupt copaci, stalpi de electricitate și a trecut de parca nici nu ar fi fost. In cateva minute a ieșit și soarele, iar oamenii au ramas sa faca bilanțul pagubelor.

- Doua turiste, ambele din Ucraina, una in varsta de 45 de ani, cealalta de 60 de ani, s-au pierdut sambara in Munții Rodnei. Cele doua prietene se aflau in Munții Rodnei, in zona Pietrosu Rodnei și faceau parte dintr-un grup format din patru persoane, a notat bistriteanul.ro. Cele doua femei au ramas…

- Primarul stațiunii Sangeorz-Bai scoate din buzunar 500 de euro pentru a promova turismul in localitate. Edilul a anunțat ca va oferi premiul din fonduri proprii celui care va realiza cel mai frumos foișor din localitate. Traian Ogagau, primarul orasului Sangeorz-Bai, din judetul Bistrita-Nasaud, incearca…

- Traian Ogagau, primarul orașului Sangeorz-Bai, singura stațiune balneoclimaterica din județul Bistrița-Nasaud, incearca sa stimuleze dezvoltarea turismului și sa atraga cat mai mulți vizitatori in orașul de la poalele Munților Rodnei. El a lansat un concurs pentru dulgherii din zona, pentru…

- Primaria Bistrița a imparte 950.000 de lei lacașurilor de cult de pe raza municipiului. Suma cea mai consistenta revine Bisericii de la Coroana, care deruleaza o serie de lucrari de conservare și restaurare a lacașului de cult ortodox. An de an, municipalitatea bistrițeana imparte bani bisericilor de…

- Mai multi copaci au fost doborati de vant pe raza judetului Bistrita-Nasaud, unii dintre acestia cazand pe carosabil sau pe calea ferata, potrivit datelor comunicate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta potrivit Agerpres. Astfel de evenimente s-au produs pe DN 15A - pe Dealul Herinei,…