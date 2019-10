Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene, aratand ca una dintre acestea vizeaza "in mod explicit" desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.



"Asa cum a dovedit-o si in semestrul in care a detinut Presedintia Consiliului UE, Romania este pregatita sa isi asume un rol activ in consolidarea constructiei europene, in cadrul careia Justitia ocupa un loc primordial, avand ca piloni centrali cooperarea…