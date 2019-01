Bilete de 20 euro pentru meciul cu Suedia

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, luni, ca au fost puse in vanzare biletele pentru partida Suedia vs Romania, contand pentru preliminariile Euro 2020. Confruntarea va avea loc pe 23 martie, pe Friends Arena din Stockholm, de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei).

- Romania a pierdut la doua goluri diferența in fața Ungariei, in grupa principala a Campionatului European de Handbal feminin. Cristina Neagu s-a accidentat și a fost scoasa cu targa de pe teren. Partida a fost transmisa in direct de TVR 1 si TVR HD. StirileTVR.

- Danemarca a caștigat duelul cu vecina nordica, Suedia, scor 30-29, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Meciul a fost decis dupa arbitrajul video. Romania debuteaza sambata, de la ora 19:00, contra Cehiei. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a inregistrat o infrangere cu un scor fluviu, 1 9 1 3 , astazi, pe teren propriu, in etapa a 15 a a Ligii a 3 a, seria secunda, contra liderului clasamentului, Rapid Bucuresti.Partida de la Cernavoda, de pe stadionul "Trustldquo;, s a disputat fara spectatori, potrivit…

- Ghinion pentru suporterii din Ploiesti ai Nationalei Romaniei de fotbal, dupa ce inca un meci al tricolorilor din Liga Natiunilor, programat pe Stadionul „Ilie Oana”, se va juca fara spectatori, conform deciziei Comisiei de Disciplina a UEFA. Nationala Romaniei va juca meciul contra Lituaniei, programat…

- Naționala de fotbal U21 a Romaniei, calificata la Campionatul European de anul viitor, va disputa o partida amicala in compania reprezentativei similare a Belgiei, formație care se va afla și ea in Italia, in vara viitoare, la turneul final. Federația Romana de Fotbal anunța ca partida se va disputa…

- Federația Romana de Fotbal a parafat primul amical pentru Romania U21 in vederea pregatirii EURO 2019, care are loc in Italia și San Marino in perioada 19-30 iunie. Potrivit surselor GSP.RO, Romania U21 va juca un meci de verificare cu Belgia U21, naționala calificata și ea la Campionatul European.…