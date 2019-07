Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Consulatului General turc la Erbil a fost ucis miercuri de persoane necunoscute, in timp ce lua masa intr-un restaurant in capitala Kurdistanului autonom irakian, un atac armat in urma caruia un purtator de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a amenintat cu un ”raspuns adecvat”,…

- Cel putin un barbat inarmat a patruns miercuri intr-un restaurant din Erbil, in Irak, si a impuscat mortal trei persoane, printre care si viceconsulul turc, a declarat un ofiter de politie pentru AFP. Agentia de stat turca Anadolu a relatat despre un "angajat al consulatului general al…

- Netchirvan Barzani, nepotul si ginere al liderului istoric Massoud Barzani, a depus luni juramantul ca presedinte al Kurdistanului irakian si il va numi marti pe seful guvernului, care ar urma sa fie varul sau Masrour Barzani, potrivit unor experti, citati de AFP potrivit Agerpres. La Palatul…

- Doua persoane, printre care o eleva în vârsta de 12 ani, au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite într-o stație de autobuz din orașul japonez Kawasaki, de catre un barbat înarmat cu doua cuțite, transmite Mediafax, citând BBC și The Guardian. A doua persoana care…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat miercuri parasirea Irakului de catre ''angajatii guvernamentali din personalul non-esential'', a anuntat ambasada SUA la Bagdad, transmit Reuters si dpa. Facand referire la ambasada si la consulatul SUA de la Erbil (capitala Kurdistanului irakian),…

- Facand referire la ambasada si la consulatul SUA de la Erbil (capitala Kurdistanului irakian), circulara mentioneaza ca ''serviciile consulare ordinare vor fi suspendate temporar''. ''Guvernul Statelor Unite dispune de capacitate limitata de a furniza servicii de urgenta cetatenilor americani in…