- Juan de Dios Velazquez (77 de ani) și soția sa Estela Nicolasa (65 de ani) s-au mutat cu numai șase luni in urma in El Paso din Ciudad Juarez, oraș mexican din apropierea graniței cu Statele Unite. Sambata, barbatul și-a salvat soția acoperind-o cu trupul sau in timpul atacului armat dintr-un magazin…

- Politia l-a arestat pe barbatul in varsta de 21 de ani si ancheteaza o posibila crima "motivata de ura", care in SUA face referire la atacuri indreptate asupra unor persoane pe motive ce tin de culoare, origine sau religie. Un manifest, atribuit ucigasului, circula pe internet. Acest text denunta in…

- Atacatorul de 21 de ani filmat de camerele de luat vederi in centrul comercial din Texas (foto: AFP) 20 de oameni au murit și alți 26 au fost raniți in atacul armat de sambata din orașul american El Paso, Texas. Guvernatorul Greg Abbott a descris evenimentul sangeros ca fiind „una dintre cele mai criminale…

