- Credeti ca in Iasi se traieste mai bine decat in Milano, Londra, Paris sau Roma? Intrebarea este cel putin ciudata, insa exista un clasament cu peste 220 de centre urbane care situeaza orasul nostru undeva la mijloc in ceea ce priveste calitatea vietii. Realizatorii au luat in calcul opt indicatori…

- Oficialii Aeroportului International Iasi au luat decizia de a inchide aerogara internationala din cauza ninsorilor abundente si a vantului puternic. '' Stimati pasageri, Din cauza conditiilor meteo severe, pe Aeroportul Iasi nicio cursa nu poate ateriza sau decola momentan. Ninsorile abundente…

- Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetațenilor în Bologna vine cu noi surprize pentru diaspora din Italia. De aceasta data, este vorba de lansarea unei noi campanii, întitulata „Poșta de Craciun a Partidului Politic "ȘOR”. Astfel, cei care sunt departe…

- Centrul de Reprezentare și Susținere a Concetațenilor de la Bologna, deschis la inițiativa Partidului „ȘOR” a anunțat o oferta fara precedent pentru sarbatorile de iarna. Pe pagina de Facebook a Centrului a fost postat un anunț privind inițierea unei loterii de anvergura, fiind puse…

- "Melescanu, cel mai important agent de turism pentru turnee in lumea araba Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kuwait,Sultanatul Oman, Qatar, cu Dubai, Abu Dhabi, Kuwait City, Muscat si Doha puncte turistice de escala pentru discutii cu seicii legat de prioritatile Romaniei in presedintia rotativa…

- 4 morti in Italia din cauza furtunilor iar 70% din centrul Venetiei sub apa În Italia, 4 oameni si-au pierdut viata din cauza furtunilor. 70% din centrul Venetiei se afla sub apa. Vânt si precipitatii violente si în regiunea Calabria, unde zeci de persoane au fost…

- De duminica, va intra in vigoare noul orar al zborurilor de pe aeroportul timisorean. Compania aeriana Ryanair introduce 4 noi zboruri spre și dinspre capitala, iar compania aeriana Tarom – doua zboruri suplimentare. In total, incepand cu saptamana viitoare vor fi disponibile 44 de curse saptamanale…