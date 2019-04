Stiri pe aceeasi tema

- Politistii nu au lasat sa treaca nici in acest an „Luna plantarii arborilor” fara a se implica, mai ales ca puietii plantati anii trecuti au prins viata, iar acest lucru a reprezentat o motivatie suficient de puternica pentru a continua. Practic, pentru al saselea an consecutiv, politistii maramureseni…

- Intalnirea cu scriitorul va avea loc de la ora 16.16, in Sala „B.P Hasdeu" de la Biblioteca Centrala Universitara, manifestarea culturala urmand sa fie prezentata de Ioan Holban. „Poezia lui Vasile Proca este o interogatie asupra conditiei umane, vazuta ca o dimensiune tragica a lui Dumnezeu, in care…

- Roxana Dumitrache este castigatoarea concursului de debut al Editurii Polirom, editia 2019, pentru volumul de proza scurta „Papa Nicolau si alte povestiri foarte, foarte scurte”. La editia din acest an a concursului au participat 127 de manuscrise la sectiunea proza, respectiv 183 de manuscrise la sectiunea…

- Vantul puternic a lasat peste 1.500 de familii din judetul Neamt fara curent electric. Patru localitati sunt nealimentate: Tasca, Iyvorul Alb, Stejaru si Straja. Alte doua localitati sunt alimentate partial. Este vorba de orasul Bicaz si localitatea Secu. Reprezentantii DelgazGrid sustin ca 18 posturi…

- Noua generație Toyota GR Supra a fost expusa in premiera in cadrul Salonului Auto de la Detroit. Producatorul nipon propune un model sport croit special pentru a oferit aceleați atuuri cu care primele generații au cucerit lumea auto. Acum, Toyota a adus noua generație GR Supra in Europa. Modelul a fost…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa de Georgia cu scorul de 8-18 (6-3), sambata, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, in primul meci din sezonul 2019 al Rugby Europe International Championship.Punctele „stejarilor” au fost semnate de Florin Vlaicu, din trei lovituri de penalitate, in timp ce Lelos…

- Al Wasl, la primul meci al lui Laurențiu Reghecampf, a inceput mai slab și a fost condusa din minutul 24, dupa golul marcat de Yassine Mahmoud. Jucatorii lui Reghecampf au revenit rapid in joc și au intors scorul pana la pauza. Atacantul brazilian Caio Canedo a egalat in minutul 39, iar mijlocașul…

- Fotbalistii echipei nationale de juniori sub 18 ani a Republicii Moldova au inceput cu dreptul turneul international "Cupa Dezvoltarii", care se desfasoara in capitala Belarusului, orasul Minsk.