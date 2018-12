Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bianca Dragusanu si Alex Bodi au petrecut pana in zori, in urma cu doua seri, atunci cand frumoasa blondina si-a sarbatorit iubitul intr-un club din Capitala, nici Victor Slav nu se lasa mai prejos si ii calca pe urme fostei sotii.

- Dupa o lunga așteptare, Alex Bodi a oferit detaliile pe care susținatorii sai și ai Biancai Dragușanu le așteptau. Afaceristul a dezvaluit la ce nivel al relației sunt, cine a facut primul pas pentru formarea cuplului, dar și cum se ințelege fiecare cu copiii celuilalt. In plus, a vorbit și despre o…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- In primul meci al grupei D din cadrul Campionatului European de handbal, grupa din care fac parte si Romania, Germaniei a furnizat o surpiza de proportii reusind sa invinga Norvegia, scor 33-32.

- „ Asia Express”, cel mai dur reality show de aventura difuzat in Romania pune la dispozitia concurentilor un Euro pe zi, suma cu care acestia trebuie sa se descurce sa isi gaseasca transport, cazare si mancare. Drumul Elefantului, care in acest sezon trece prin Sri Lanka si India este extrem de dificil…

- Bianca Dragușanu a inceput recent o poveste de dragoste cu Alex Bodi, un milionar bine facut, care o curteaza de ceva timp. Cei doi sunt la inceputul relației, dar au petrecut clipe minunate impreuna, atat in țara, cat și peste hotare, unde au fost plecați pentru cateva zile. Vedeta a acceptat provocarea…

- Bianca Dragușanu și sora ei s-au imbarcat spre India, acolo unde va participa la Asia Express, iar inainte de asta, fetele au facut primele declarații. Fosta iubita a lui Victor Slav a marturisit ca inainte de a lua o decizie s-a consultat cu Alex Bodi, cel despre care se spune ca ii este iubit. „De…