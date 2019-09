Prestație colosala a Biancai Andreescu in prima finala de Grand Slam din viața. A invins-o pe mult mai celebra sa oponenta, Serena Williams, și a caștigat US Open la 19 ani dupa 6-3, 7-5 in aceasta noapte pe arena Arthur Ashe. Iar puștoaica ale caror origini sunt romanești a ajuns pe locul 5 WTA, chiar inaintea Simonei Halep. Are un 2019 extraordinar, dupa ce acum un an era undeva dupa locul 200 in clasament. A dat de pamant cu 8 jucatoare de top 10, n-a pierdut niciodata cu acestea, iar specialiștii o vad in curand viitoarea lidera din tenisul feminin. La doar 19 ani! A fost o finala totala,…