Banca Europeana de Investitii (BEI) imprumuta Republicii Moldova 25 de milioane euro, ceea ce reprezinta prima transa a unui imprumut aprobat de 100 de milioane euro, pentru a finanta realizarea imbunatatirilor serviciilor de gestionare a deseurilor solide municipale, a anuntat, vineri, banca.



Sprijinul BEI, care este in conformitate cu prioritatile guvernului, in special pentru proiectele sociale in beneficiul cetatenilor, va contribui la reducerea impactului negativ al instalatiilor invechite de gestionare a deseurilor solide asupra mediului si sanatatii publice.



"Aceasta…