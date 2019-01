Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul live pe care acesta l-a sustinut pe paginile lui de facebook si instagram a fost intrebat daca se va mai uita la Exatlon 3 si daca va mai colabora cu Kanal D pentru urmatorul sezon, scrie capital.ro. Andronic a explicat ca el nu detine un televizor si ca prima editie a show-ului a urmarit-o…

- Razboinicul a fost un exemplu de echilibru pentru toti cei care au luat startul la concurs si modul in care s-a desfasurat ultimul episod a iritat pe oricine a aflat povestea lui. A fost destul de evident ca trofeul Exatlon trebuie sa ajunga o fata, asa cum s-a intamplat si in SUA. Doar ca…

- Beatrice Olaru a adus multe puncte echipei "razboinicilor", iar in finala, in ciuda epuizarii, a fost intr-o forma de invidiat. La fel de bun, ambitios, perseverent si dornic sa castige a fost si adversarul ei, Alin, unul dintre cei mai populari concurenti. Din cauza numeroaselor accidentari insa,…

- In urma mesajelor primite pe contul de socializare, in care era acuzat pentru tradare, Iulian Pitea a ținut sa lamureasca problema, așa ca a explicat care este de fapt relația dintre el și Alin Andronic. Desi sportivul a fost invins in finala masculina de Alin Andronic, internautii il acuza ca i-a…

- Finala "Exatlon", difuzata duminica seara de Kanal D, si trofeul de 100.000 de euro au fost castigate de Beatrice Olaru, dupa aproape patru luni de concurs in Republica Dominicana. Postul a fost lider de audienta la nivel national, scrie news.ro.Doi membri ai echipei Razboinicii, Beatrice…

- In ediția de sambata seara, 1 Decembrie, Faimosii si Razboinicii au luptat pentru un premiu de sarbatoare. Razboinicii sunt cei care au castigat vila, cu scorul de 10-4, iar pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei, sportivii au decis sa imparta premiul cu Faimosii. „Nu a iesit asa cum ne-am dorit.…

- Alin Andronic, unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa Razboinicilor, de la „Exatlon” a reușit performanțe uluitoare, nu numai in sport, ci și pentru am ajunge acolo unde și-a propus, din punct de vedere profesional. A jucat fotbal la diferite cluburi din țara și a trecut prin perioade…

- EXATLON ROMANIA. O parte dintre Razboinici stateau la masa, iar cel care a sesizat miscarea a fost Ciprian Silasi. Dupa care a coborat din camera si Beatrice Olaru, deranjata de faptul ca patul s-a miscat cu ea. Cutremurul din Republica Dominicana nu a avut o intensitate foarte mare, insa…