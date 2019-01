Stiri pe aceeasi tema

- „Noi acum, banca mea (BCR - n.red.), am inceput sa ne uitam ce putem rationaliza din punct de vedere cheltuieli. Avem sub revizuire toate planurile de investitii pe care le aveam pana acum. Nu discut si nu voi discuta niciodata despre clienti. Clientii sunt principala noastra preocupare", a afirmat…

- Datele furnizate de Bursa de Valori Bucuresti pe ultima luna arata ca actiunile tuturor bancilor listate s-au prabusit de fiecare data cand ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sau consilierul premierului Dancila, Darius Valcov, au facut declaratii legate de „taxa pe lacomie”.

- Masurile anuntate de Guvern risca sa grabeasca recesiunea in Romania, se arata intr-o scrisoare deschisa a comunitatii bancare reprezentata de Asociatia Romana a Bancilor si de Consiliul Patronatelor Bancare din Romania. Sistemul financiar din România consideră că iniţiativele legislative…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) au transmis, joi, o „Scrisoare deschisa” privind efectele negative ce vor fi generate de a doua Revolutie fiscala, prin introducerea unei taxe pe active bancare, si de aprobarea unui pachet de legi.