Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa legislativa care ca obiect repatrierea rezervei de aur pe care Romania o deține la Banca Angliei, elaborata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu este impartașita de Cabinetul Dancila, conform unui punct de vedere prezentat in ședința de guvern. Executivul susține ca orice modificare și/sau…

- Senatul a dezbatut ieri proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei BNR sa repatrieze 91,5 din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur.Initiativa care modifica articolului 30 din Legea nr. 312 2004 privind Statutul…

- Ieri, Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat raportul de admitere a proiectului de lege inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, prin care Banca Naționala a Romaniei este obligata sa aduca in țara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate, potrivit Mediafax. Senatorii…

- Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat, marți, raport de admitere a proiectului de lege inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, prin care Banca Naționala a României este obligata sa aduca în țara rezervele de aur care în prezent sunt pastrate în strainatate, potrivit…

- Liviu Dragnea a criticat luni ziariștii care l-au întrebat de ce a semnat alaturi de Șerban Nicolae un proiect de lege prin care obliga Banca Naționala a României sa pastreze în țara 95% din rezervele de aur pe care le deține, invocând primul Razboi Mondial când țara noastra…

- Liviu Dragnea și Șerban Nicolae au depus miercuri la Senat un proiect de lege care obliga Banca Naționala a României sa pastreze în țara 95% din rezervele de aur pe care le deține.Proiectul ar urma sa modifice Legea privind Statutul Bancii Nationale a României. Mai exact, la…

- Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, nu a dorit sa faca multe declarații cu privire la proiectul inițiat de președintele PSD Liviu Dragnea care prevede repatrierea rezervei de aur. El a spus doar: Rezerva internaționala de aceea se cheama rezerva internaționala, pentru a putea fi vazut și certificata…

- Proiect de lege depus, miercuri, de liderul PSD Liviu Dragnea, la Senat, prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Naționala a Romaniei in strainatate nu pot depași 5% din cantitatea totala de aur. Acesta a semnat propunerea legislativa alaturi de senatorul Serban Nicolae. Proiectul modifica…